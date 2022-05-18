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    許家蓓發起行動快篩服務站 有需求民眾可先借用唾液快篩

    台北市議員許家蓓發起「行動快篩服務站」，借用唾液快篩給有需要篩檢的孩童，有需求可至服務處填表單，並於解隔離或買到快篩後再歸還。（許家蓓提供）

    台北市議員許家蓓發起「行動快篩服務站」，借用唾液快篩給有需要篩檢的孩童，有需求可至服務處填表單，並於解隔離或買到快篩後再歸還。（許家蓓提供）

    2022/05/18 18:19

    〔記者楊心慧／台北報導〕近期確診人數增加，許多孩童被匡列居家隔離，孩童較無法接受鼻咽快篩戳鼻孔，採檢時容易抗拒、扭動，可能影響篩檢準確度或受傷，台北市議員許家蓓發起「行動快篩服務站」，借用唾液快篩給有需要篩檢的孩童，有需求可至服務處填表單，並於解隔離或買到快篩後再歸還。

    許家蓓表示，台灣目前已進口韓國「唾液快篩」，考量家長們不一定有時間到藥局購買，或孩子將隔離期滿急需快篩，因此提供少量唾液快篩給需要的孩子們借用，讓有需要唾液快篩的家長填寫表單，團隊再視每案狀況及急迫性排定優先順序，將快篩送至民眾指定地點，待民眾解隔離或買到快篩後再行歸還。

    許家蓓指出，活動上路不到2天，已有幾十位家長填表，多數是家中有孩童正在居家隔離或出現症狀需要快篩，目前疫情尚未達高峰，未來1、2周可能仍有唾液快篩的需求，希望這次的活動能夠順利運作，秉持有借有還的互助互信，幫助更多有需要的孩童。

    唾液快篩借用資訊：

    1.借用資格：2-12歲（幼兒園、國小）居住於松山區或信義區之孩童，一人限借用一劑，由家長協助填表

    2.借用方式：填表申請，並於解隔離或買到快篩後歸還

    3.申請表單：請上網填寫。

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