獨家》520上路！夾帶非洲豬瘟疫區肉製品 累犯最高罰百萬

我國嚴堵非洲豬瘟病毒，就是為了保護我國高達2千億的養豬產業。（資料照）

2022/05/18 18:13

首次上稿 11:30

更新時間 18:13（防檢局舉例說）

〔記者楊媛婷／台北報導〕為防堵來自非洲豬瘟疫區的豬肉製品透過郵包快遞方式進入我國，隨著旅客夾帶疫區豬肉製品的旺季端午節即將來臨，將一改過去不處罰收件人的方式，農委會防檢局已預告自5月20日起，如果收件人本身就是從非洲豬瘟疫區郵寄豬肉製品的寄件人，並且是累犯，將依「動物傳染病防治條例」最少罰20萬元、最高可罰百萬。

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去年8月發現有新移民走私非洲豬瘟疫區豬肉製品到台灣，並且流入市面，一度威脅我國養豬產業，農委會當時嚴查相關走私肉品，也祭出禁止小型養豬場續用廚餘養豬等措施，農委會也加強對於國際郵包豬肉製品的收件人面訪、電訪，並確切落實申報制度，若申報不實就會做裁處。

防檢局日前曾指出，本來郵包就不能寄送豬肉製品，但為了加強防堵，現在會提醒收件人要告知寄件人，未來不可以再寄送類似產品，且若收件人屢次再犯，會規畫相關罰則。

防檢局已公告該罰則，除了重申停止自非洲豬瘟疫區以郵遞寄送方式輸入豬肉產品（指豬肉與豬肉加工產品，犬貓食品、調製動物飼料及動物園性產品不限），如果收件人就是申請寄送非洲豬瘟疫區豬肉製品的輸入人，並且為累犯，或者收件人本身首次申請輸入，且面訪後認定明知故犯者，就會依動物傳染病條例第43條開罰，可罰新台幣20萬元以上、1百萬元以下罰鍰，並且可按次處罰，該條新規定將在5月20日上路。

防檢局也統計，從去年9月到今年4月，關務署查獲國際郵包違規輸入肉類製品等動物產品有569件，共542.67公斤，其中來源以中國（含港澳）最多，其次為泰國、越南、菲律賓。

防檢局副局長徐榮彬舉例說明，若是請親戚從中國寄送衣物，但衣物中夾帶中國當地的香腸肉品，由於當事人並不知情，第1次不會開罰，但如果情況再度發生，就會開罰20萬元。但若是直接請親戚從中國寄送香腸、臘肉到台灣，首次就罰20萬，再犯就罰百萬。另外還有一種情況，若是在中國拍賣網站購買包包、衣物，若賣家在郵包中夾帶豬肉製品，台灣買家因不知情，也不會開罰，但如果又發生類似的情況，買家必須舉證曾經向賣家反應不可寄疫區豬肉製品，才會免罰。

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