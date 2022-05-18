生意差還來亂！墾丁「民宿稽查怪客」出沒 縣府提醒業者注意

屏東縣政府交旅處，縣府稽查人員一定會有識別證、背心，同時會同警方。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2022/05/18 00:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕疫情延燒，旅遊觀光人潮減少，卻出現不肖人士假借屏東縣政府交旅處人員名義，假日晚間進入墾丁民宿「稽查」，因為沒有正式服裝證件引起懷疑，縣府接獲舉報，提醒業者，縣府稽查一定會有識別證、背心並會同警方，業者切勿讓陌生人進入民宿，以免發生危險。

「生意很差還有來亂的！」民宿業者說，近期有同業互相提醒，假日晚間有來路不明的男子在民宿門口一臉正經告知，他是屏東縣府人員，要進行「稽查」，雖然沒有任何相關文件，但近年稽查違規是常態，不疑有他讓對方進入。

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但自稱「縣府人員」的男子繞了一圈，沒有簽署資料或特別詢問就離開。業者心生疑竇，詢問縣府交旅處，才知道根本沒有假日出勤，到民宿閒晃的男子完全是冒牌貨。

交旅處接獲檢舉後相當重視，昨天緊急通報所有民宿業者，交旅處稽查員會配戴識別證、穿交旅處工作背心，平日進行合法不定期稽查，夜間一定會會同警局稽查，兩人一組，不會單獨到民宿稽查，特殊狀況才會於假日出勤。

屏縣府提醒，如有陌生人是進行稽查或簽署文件等公務，務必向縣府交旅處聯繫確認，請勿擅自讓陌生人進入民宿，避免發生危險，聯絡電話08-7320415轉5141~5142。

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