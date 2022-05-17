防疫送暖！屏縣府提供街友快篩試劑、發放低收入戶兌換券

低收入戶實名制家用快篩兌換示意圖。（屏縣府提供）

2022/05/17 11:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕關懷經濟弱勢民眾，屏東縣政府訂定「111年屏東縣政府辦理低收入戶快篩試劑兌換券補助計畫」，針對6月30日前列冊低收入戶者，以郵寄方式寄送「兌換券」，憑券並持收券人健保卡即可到屏東縣內販售實名制家用快篩試劑的藥局、衛生所，免費兌換1盒共5劑快篩試劑，全縣約8400戶低收入戶受惠。

屏縣府表示，在疫情嚴峻時刻，快篩試劑是對自我健康狀況進行檢測的重要工具，然而一盒500元的快篩試劑費用，對弱勢家庭來說是筆沉重的支出，為減輕負擔，因此屏東縣政府特別提供低收入戶家庭每戶一張快篩試劑兌換券，一張可兌換5劑。

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兌換方式如同購買實名制家用快篩試劑的規定，依身分證號單雙數分流、與一般民眾一樣須排隊進行兌換，兌換後該券由該藥局或衛生所收回，無須負擔任何費用，關懷弱勢並兼顧公平正義原則。另每張兌換券以低收入戶案件申請人為收件人，如本人因故無法親自辦理，可由代領人持本人證件與兌換券收件人的健保卡協助領取。

屏東縣政府社會處感謝158家販售實名制家用快篩試劑的藥局、衛生所，共同配合關懷弱勢的服務。另規畫自5月16日起以郵寄方式將兌換券送至低收入戶家戶代表居住地，除避開實名制家用快篩試劑開辦初期的購買高峰，更重要的是避免群聚風險。因此拉長兌換時間至7月31日止。

針對社會上常被忽略的街友，社會處長劉美淑表示，更要特別關懷與協助。街友因為自身資源的有限，無法及時發現自身狀況進行相關的醫療協助，可能引發重症，也可能不自覺而形成傳播。

因此針對屏東縣列冊的街友，規畫由社工發給每位街友2劑快篩試劑，每次1劑分2次發放，並搭配口罩、民生物資與雨衣等，協助街友防疫及自身健康安全的檢測與防護。將於屏縣遊民收容所流星家園定點提供與外展方式同步進行。

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遊民外展服務。（屏縣府提供）

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