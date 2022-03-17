「賽車教父」廖老大挑戰中國網紅彰化試車 謝典林：台灣一定贏

彰化縣議長謝典林全力協助賽車教父「廖老大」尋找測試場地，他對台灣汽車工業實力有信心，台灣一定贏。（記者劉曉欣攝）

2022/03/17 17:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕試車了！有台灣「賽車教父廖老大」稱號的汽車零配件製造商廖志賢，為了反駁中國網紅「HG杰爺」酸台灣「沒有快車」，自費改裝進口名車，卻一度借不到場地測試而卡關，在彰化縣議長謝典林出面協調終於打開僵局；謝典林強調，今天先到溪州飛行場試車，因為跑道長度不足，彰化高鐵站特區仍是測試場地首選，他相信台灣一定贏！

謝典林表示，他曾經帶著家人一起到溪州飛行場參觀，對「廖老大」團隊來說，應該是個不錯的試車場地，既平整又筆直，也沒有外人，只是飛行場跑道比較短，只有500公尺，並不符合「廖老大」需要1公里長度進行0到400公尺加速測試的需求，但就是先去試車看看。

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謝典林指出，目前仍以舉辦過彰化賽車節的彰化高鐵特區為首選，因為長度充足，縣府、田中鎮公所也表態樂意配合，但「廖老大」關心道路的平整性與安全性部分，希望「廖老大」團隊能夠實地去現場看一下，如果認為道路平整性夠的話，就會協調封路，展現台灣汽車工業的實力，也讓中國網友知道台灣汽車工業是很厲害的。

謝典林說，他並不認識「廖老大」，迄今也還不曾跟他見過面，但得知「廖老大」借場地測試都碰壁，他覺得自己應該主動跳出來協調找場地，因為他覺得每個男孩心中都有個賽車夢，就算不是自己開車，也會想要看賽車，他相信台灣的實力，台灣一定贏；縣府也強調，將會全力協助與配合。

「廖老大」購入與中國網紅「HG杰爺」楊永杰同款的「奧迪 TT RS」進行改造，由於對方綽號是「杰尼龜」，「廖老大」就車取名為「打龜號」，車輛已改裝完工，路試0到100公尺秒數比「杰尼龜」快，接下來需要1公里長的道路進行0到400公尺加速測試，當初承諾2個月做不出來就認輸，各界都在關心測速場地的問題。

由於彰化高鐵特區曾辦過彰化縣賽車節，彰化縣議長謝典林認為這裡仍是提供給「廖老大」測試的首選。（資料照，陳冠備攝）

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