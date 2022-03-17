3/31起酒駕累犯將公布姓名、照片 公總強調「不會馬賽克」

今年3月31日起酒駕累犯將被公布姓名、照片，公總指出，將設網頁專區，姓名、照片不遮蔽。（資料照）

2022/03/17 15:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院今年1月24日三讀通過加重酒駕處分，交通部隨即進行處理細則、裁罰基準表等子法修正，對於法規新增酒駕累犯要公布姓名、照片、違規事實，該用什麼型式公布，交通部委由公路總局與各單位開會討論；公總強調，目前針對照片取得來源尚未取得共識，但照片不會馬賽克、姓名也不遮蔽。

公路總局副局長黃運貴上週五邀集相關單位，就實務處理進行討論，強調照片來源是要用監理機關資料照、警方取締時拍照上傳、連結戶政系統取得照片等

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道路交通管理處罰條例35條修正，加重酒駕處分行政院已核定施行日期，將於3月31日上路實施，台南市在法規上路前已率先公布酒駕累犯照片、姓名，但因為公布的照片有馬賽克、姓名也未完全公布，引發外界批評是做半套，更有人說法規未上路就公布，可能有侵犯個資的疑慮。

交通部表示，公總及六都處罰機關3月11日已研商依規定規劃設置網頁專區公布，對於台南巿先行採隱匿部分個資方式公布並無違反道交條例規定，但是否涉及違反個資，則由主管機關國發會認定。

公路總局局長陳文瑞表示，目前公總各區監理所都有建置網站，後續將會由各所在網站中建置一塊專區，公布各自處分的酒駕累犯資訊；至於照片來源，目前監理系統都有民眾報考駕照時的照片資料，雖然因為現行不用再換發駕照，部分照片可能是多年前拍攝，不過有姓名、照片等資訊，應該還是可以呈現出酒駕者的資訊。至於未來各裁決單位、警政單位認為有更好的做法，像是取締當下就由警方拍攝等，也不一定要用監理系統的照片。

酒駕新制3月31日上路後，只要是累犯就會被公布姓名、照片、違規事實，公總指出，公布累犯者資訊不是取締後隨即上網公布，須待裁決確定後才會公布，預計需要1個月左右的時間。

另外，道交條例部分條文修正除公布累犯資料外，還將酒駕及拒絕酒測再犯的計算期限從5年延長為10年；提高年滿18歲的酒駕同乘車乘客「連坐罰」金額，從600元至3000元罰鍰，提高到6000元至1萬5000元；新增初犯肇事致人重傷或死亡可沒入車輛；酒駕行政裁罰未繳納優先強制執行等。

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