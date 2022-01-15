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    宜蘭頭城限定！互助社群APP「小烏龜」 問什麼都行

    粉專「頭城二三事」（電腦螢幕左）常分享頭城鎮大小事，後來延伸為LINE群組（電腦螢幕右），現衍生APP「小烏龜」（手機螢幕），讓頭城鄉親交流更方便。（記者蔡昀容攝）

    粉專「頭城二三事」（電腦螢幕左）常分享頭城鎮大小事，後來延伸為LINE群組（電腦螢幕右），現衍生APP「小烏龜」（手機螢幕），讓頭城鄉親交流更方便。（記者蔡昀容攝）

    2022/01/15 23:15

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕臉書知名粉專「頭城二三事」，分享頭城鎮大小事，後來延伸為LINE群組，讓鎮民聊天、問問題，形成熱絡的互助社群。受限於LINE群組介面單一，頭城二三事版主自掏腰包製作APP「小烏龜」，分成閒聊、二手交易、店家好康、房屋出租等討論區，讓頭城鄉親交流更方便。

    粉專「頭城二三事」成立於2014年，不少民眾會私訊粉專，投稿頭城鎮的大小事；PO文類型多元，包含新店開張、街上奇景、尋貓尋狗、徵人啟事、頭城地區新聞、活動宣傳、公共事務討論、景點推薦等，現有2萬1000多人追蹤，在地方形成影響力。

    頭城二三事版主說，一開始只是在個人臉書分享，後來發現大家很有興趣，所以開粉專讓資訊流通，頭城外來人口多，很多人也需要訊息，且鎮上的「小事」可能不會被報章雜誌報導，希望藉粉專留下記錄。

    面對鄉親各式各樣需求和問題，版主考量粉專貼文觸及率，無法密集PO文，且未必能即時回應私訊。因此2021年2月設立「頭城二三事互助社群」LINE群組，讓大家盡情聊天並即時交換資訊，都會有人熱情回應。

    但LINE群組仍有缺點，版主說，群組介面「滑下來就一整排」，每天跳出上百、上千則訊息，每個人發言都混在一起，所以他和媽媽號負責人林瑞文合作，自掏腰包請友人做APP，分成系統公告版、閒聊版、二手交易版、公共事務版、房屋出租版、求職版、店家好康版等等，讓鄉親就各自需求發表文章討論。

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