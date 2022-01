美濃女兒愛鄉土 設計585顆小鑽胸針憶兒時金黃稻穗

585顆小鑽胸針憶金黃稻穗。(記者黃旭磊攝)

2022/01/15 15:55

〔記者黃旭磊/高雄報導〕美濃龍肚設計師劉和宇以585顆小鑽,設計8.72克拉「稻穗」鑽石胸針,鑲鑽擺飾模仿結實稻穗,追憶童年金黃稻穗拂面時光。

「陽光下的稻田,靜心觀看是金黃色光」,劉和宇作品「藍月」曾獲選2019獲義大利A' Design Award and Competition,獎項為年度歐美珠寶最具影響大獎,劉和宇在科莫劇院領奬時高喊「I come from Taiwan」驚艷設計業,兩年多後,繼續秉持對土地及家鄉熱情設計「稻穗」。

請繼續往下閱讀...

劉和宇説,從小在龍肚社區田埂中長大,媽媽是客家人勤儉持家,爸爸過世前跟隨榮工處在阿拉伯施工,每年從國外帶禮物回家,印象中,童年到田埂玩,陽光下稻穗是金黃色,瞬間會閃閃發光。

身為鄉下女孩,劉和宇深信大自然有療癒力量,到花東觀看太平洋月色有感設計出「藍月」,此次應雄崗信義美術館邀請展出「稻穗」等38件新作,以18K金、585顆「八心八箭」小鑽模仿稻穗飄逸身影,展期即日起至1月18日。

劉和宇表示,首次參加國際獎項獲大獎,當時在台上情不自禁喊出「我來自台灣」,內心澎湃驕傲難以形容,而台灣到處都美,東海岸粼粼波光映照月色,聽法國德布西夜曲設計出「藍月」,美濃陽光和風呈現在「稻穗」,期待帶領國人感受鄉土之美。

美濃女兒劉和宇設計「稻穗」,追憶金黃稻穗拂面。(記者黃旭磊攝)

「藍月」獲選A' Design Award and Competition大奬,劉和宇(左)高喊「我來自台灣」。(讀者提供)

雄崗信義美術館展出「稻穗」等38件新作。(記者黃旭磊攝)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法