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    美濃女兒愛鄉土 設計585顆小鑽胸針憶兒時金黃稻穗

    585顆小鑽胸針憶金黃稻穗。（記者黃旭磊攝）

    585顆小鑽胸針憶金黃稻穗。（記者黃旭磊攝）

    2022/01/15 15:55

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕美濃龍肚設計師劉和宇以585顆小鑽，設計8.72克拉「稻穗」鑽石胸針，鑲鑽擺飾模仿結實稻穗，追憶童年金黃稻穗拂面時光。

    「陽光下的稻田，靜心觀看是金黃色光」，劉和宇作品「藍月」曾獲選2019獲義大利A' Design Award and Competition，獎項為年度歐美珠寶最具影響大獎，劉和宇在科莫劇院領奬時高喊「I come from Taiwan」驚艷設計業，兩年多後，繼續秉持對土地及家鄉熱情設計「稻穗」。

    劉和宇説，從小在龍肚社區田埂中長大，媽媽是客家人勤儉持家，爸爸過世前跟隨榮工處在阿拉伯施工，每年從國外帶禮物回家，印象中，童年到田埂玩，陽光下稻穗是金黃色，瞬間會閃閃發光。

    身為鄉下女孩，劉和宇深信大自然有療癒力量，到花東觀看太平洋月色有感設計出「藍月」，此次應雄崗信義美術館邀請展出「稻穗」等38件新作，以18K金、585顆「八心八箭」小鑽模仿稻穗飄逸身影，展期即日起至1月18日。

    劉和宇表示，首次參加國際獎項獲大獎，當時在台上情不自禁喊出「我來自台灣」，內心澎湃驕傲難以形容，而台灣到處都美，東海岸粼粼波光映照月色，聽法國德布西夜曲設計出「藍月」，美濃陽光和風呈現在「稻穗」，期待帶領國人感受鄉土之美。

    美濃女兒劉和宇設計「稻穗」，追憶金黃稻穗拂面。（記者黃旭磊攝）

    美濃女兒劉和宇設計「稻穗」，追憶金黃稻穗拂面。（記者黃旭磊攝）

    「藍月」獲選A' Design Award and Competition大奬，劉和宇（左）高喊「我來自台灣」。（讀者提供）

    「藍月」獲選A' Design Award and Competition大奬，劉和宇（左）高喊「我來自台灣」。（讀者提供）

    雄崗信義美術館展出「稻穗」等38件新作。（記者黃旭磊攝）

    雄崗信義美術館展出「稻穗」等38件新作。（記者黃旭磊攝）

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