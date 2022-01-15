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    浮石變福石 基市府人員燒腦想用途

    日本火山浮石漂流至基隆附近海面，外木山成了陰陽海。（記者盧賢秀攝）

    日本火山浮石漂流至基隆附近海面，外木山成了陰陽海。（記者盧賢秀攝）

    2022/01/15 14:17

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕日本火山浮石漂到基隆北海岸，漁港海域漂流浮石成為漁民的惡夢，但市府產業發展處人員將浮石清洗後，種植多肉植物盆栽，小巧可愛，或裝成小瓶「福石」，「石」來運轉，具有紀念意義的紀念品，很受歡迎。

    日本小笠原群島海底火山噴發，火山碎屑岩隨著海流到處漂浮，基隆基隆沿岸和漁港都發現大批浮石，外木山海興游泳池整個變成陰陽海，漁港內的浮石影響船隻出海作業，引擎若吸入浮石會過熱受損受損。

    基隆市各漁港打撈了35噸的火山浮石，產業發展處長黃健峰表示，這些浮石經過檢驗，沒有重金屬或有害物質，產發處農漁科人員燒腦如何消化浮石，先運到暖暖苗圃步道試驗性鋪設步道，發現它質地堅硬，又有透水性，測試滿意，希望未來能舖設在其他步道，讓浮石能夠再利用。

    產發處人員也將洗石清洗乾淨，種植多肉植物小盆栽，讓辦公室立刻有了生氣。此外，他們將洗淨、篩選後的浮石裝成小瓶，並註記浮石的由來，將難得一見的「災難」，變成有時代意義的紀念品，珍惜大自然。

    同時以浮石諧音取為「福石」，轉念之間，漁民嫌棄的浮石，成為特殊的紀念品，今年過年送給貴賓，祝福浮（福）至心靈、石（時）來運轉。市府打算舉辦活動時讓小朋友DIY，寓教於樂。

    基隆產業發展處派人打撈漁港內的浮石，以免影響漁船出海作業。（記者盧賢秀攝）

    基隆產業發展處派人打撈漁港內的浮石，以免影響漁船出海作業。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府產業發展處人員將漁民嫌棄的浮石變成時代紀念品「福」石。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府產業發展處人員將漁民嫌棄的浮石變成時代紀念品「福」石。（記者盧賢秀攝）

    浮石可作為紀念品也可種植盆栽。（記者盧賢秀攝）

    浮石可作為紀念品也可種植盆栽。（記者盧賢秀攝）

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