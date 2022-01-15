苗縣春節搭小黃按表加收3成 防疫計程車不漲價

苗栗縣政府與苗栗縣計程車客運商業同業公會協調，今年春節期間計程車運價調整為按表加收3成。（記者彭健禮攝）

2022/01/15 12:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆春節將屆，苗栗縣政府考量計程車運將於春節載客辛勞，也避免隨意加價、喊價情事，衍生搭車糾紛，經與苗栗縣計程車客運商業同業公會協調，於1月29日（除夕前二天）0時起到2月6日（大年初五）24時止，共9天調整運價，按原規定收費方式「加收三成」。防疫計程車則不隨春節期間調整運價，收費計算為「單趟」跳表總價再加150元。

縣府工商發展處指出，如有計程車未依規定收費或拒載等情事，可撥打申訴電話，新竹區監理所0800-231035或苗縣府服務專線1999。

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原規定收費方式為，日間運費（6時至23時），計程運價起程1250公尺100元、續程每200公尺5元；計時運價時速低於5公里時，每80秒5元。夜間運價（23時至翌晨6時），計程運價起程1250公尺120元、續程每200公尺5元；計時運價時速低於5公里時，每80秒5元。

此外，配合中央流行中央流行疫情指揮中心因應春節假期調整相關防疫措施，為服務大批返國民眾，苗栗縣安排有13輛防疫計程車。工商發展處表示，防疫計程車運價計算為「單趟」跳表總價再加150元，不隨春節期間調整運價。

工商發展處表示，防疫計程車24小時待命，並由衛生局統一調度派遣，每趟任務間也會進行車內消毒工作，確保每次出勤安全，要把疫情工作做到最好；另衛生局也提供車隊防疫物資，做好防疫訓練，確保司機與乘客安全，讓返家者能方便、舒適搭車。若鄉親因應防疫需求，要搭乘防疫計程車，請撥打衛生局防疫計程車專線電話，037-722620。

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