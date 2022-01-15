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    輪胎王「正新」遺產稅造福鄉里 彰縣大村鄉民連2年人人領2千

    正新輪胎創辦人羅結夫婦離世後留下十數億元遺產稅，讓彰化縣大村鄉鄉民有2000元禮金可拿。（記者陳冠備攝，本報合成）

    正新輪胎創辦人羅結夫婦離世後留下十數億元遺產稅，讓彰化縣大村鄉鄉民有2000元禮金可拿。（記者陳冠備攝，本報合成）

    2022/01/15 12:33

    〔記者陳冠備／彰化報導〕紅包領了沒！彰化縣最富有鄉鎮大村鄉今（15）日早上發放「大村鄉振興經濟暨關懷禮金」2000元，全鄉計3萬9721名鄉民受惠，儘管今天是假日，仍有不少民眾早起來排隊領紅包，有民眾代表全家來領11個紅包，22000元入袋，笑得合不攏嘴。鄉長游盛表示，大村鄉是彰化唯一連續2年發放關懷禮金鄉鎮，未來只要財政許可，每一年也都會發下去。

    游盛表示，大村鄉設有台灣第一大正新輪胎，其創辦人羅結夫婦離世後留下十數億元遺產稅，經計算去年遺產稅有2筆，分別為5.9億元與2.7億元，匯入大村鄉公庫，使得鄉公所盈餘有16億餘元，所以支付沒問題。

    受疫情影響，政府連續兩年發放振興券促進經濟，彰化鄉鎮公庫盈餘超過16億元（全縣最多）的大村鄉公所為關懷與紓困鄉民，也連續2年提出「大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例」，每人發放2000元，並於今年1月15、16日發放。

    今日早上9點不到，大村鄉公所前等待領紅包的民眾已經大排長龍，一位早上7點多就來的婦人搶得頭香，她代表家人領了6個紅包，表示要在農曆新年包成大紅包給媽媽，大村村王姓鄰長則是領了11個紅包，手捧2萬2000元現金，笑得合不攏嘴說「當大村人好幸福」。

    大村鄉長游盛表示，因為疫情持續嚴峻，加上物價不斷攀升，所以決定今年再發放振興經濟暨關懷禮金2000元，全鄉近4萬人，共編列預算8400萬元（含人事費用），再經代表會同意發放，游盛也說，大村鄉連續2年發放關懷禮金，是彰化境內26鄉鎮唯一也是最多，盼能減輕民眾應付物價上漲的負擔，讓大家都可以過好年，未來財政許可下，也會繼續發放。

    大村鄉社政課長程淑慧說，今年全鄉有39721人可以領到禮金，比去年38331人多出1390人，去年第一次發放時，有一戶三代同堂大家族，總共有26人領了禮金，一戶就領走5萬2000元最多，今年該戶因有人瑞長輩過世，加上拆戶剩20人，不過還是一戶領最多者，今、明兩天，鄉民可分別在各村指定地點領取禮金，未領禮金逾1個月則視同放棄。

    彰化縣大村鄉發放「大村鄉振興經濟暨關懷禮金」2000元，鄉民從鄉長游盛手中接到紅包開心不已。（記者陳冠備攝）

    彰化縣大村鄉發放「大村鄉振興經濟暨關懷禮金」2000元，鄉民從鄉長游盛手中接到紅包開心不已。（記者陳冠備攝）

    大村鄉發放振興經濟暨關懷禮金，每個紅包袋裝有2000元現金。（記者陳冠備攝）

    大村鄉發放振興經濟暨關懷禮金，每個紅包袋裝有2000元現金。（記者陳冠備攝）

    大村鄉發放「大村鄉振興經濟暨關懷禮金」2000元，一位婦人早上7點多就來排隊，搶得頭香。（記者陳冠備攝）

    大村鄉發放「大村鄉振興經濟暨關懷禮金」2000元，一位婦人早上7點多就來排隊，搶得頭香。（記者陳冠備攝）

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