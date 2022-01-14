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    確診者搭北捷緊急清消 中山地下街爵士廣場1/16起暫停開放

    台北市政府新增中型接種站，捷運中山地下街爵士廣場1月16日起暫停開放跳舞區場地。（台北捷運公司提供）

    台北市政府新增中型接種站，捷運中山地下街爵士廣場1月16日起暫停開放跳舞區場地。（台北捷運公司提供）

    2022/01/14 18:46

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府今天公布3例本土確診個案及足跡，遍及到台北捷運，台北捷運公司接獲通知，今天也完成相關捷運車站的清消作業，另配合台北市政府新增中型接種站，北捷說，中山地下街爵士廣場1月16日起，暫停開放跳舞區場地，後續開放另行公告。

    中山地下街爵士廣場位於捷運中山站及雙連站間，北捷說，到爵士廣場接種疫苗的民眾，可搭乘捷運淡水信義線於「雙連站」下車，或搭乘淡水信義線、松山新店線於「中山站」下車，依地下街指標，步行5分鐘即可抵達。

    北捷說，因應瞬息萬變的疫情，北捷持續全時清消，營運時段車站頻率為2小時、列車頻率為4小時，列車出車前均完成清消；營運結束後，車站及列車則依排程進行清消作業。

    北捷呼籲，民眾進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，請全程佩戴口罩，違反規定者，最高罰鍰1萬5000元，並拒絕運送，也提醒旅客電子票證加值或購買單程票，多利用捷運自動售票機，減少人員接觸，防疫更安心。

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