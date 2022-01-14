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    首頁　>　生活

    台灣與大馬滷麵有何不同？《雙城知味》跨地展告訴你

    《雙城知味－尋味台南展》，台南會場展出台灣（上排）與馬來西亞（下排）傳統菜的異同。（記者洪瑞琴攝）

    《雙城知味－尋味台南展》，台南會場展出台灣（上排）與馬來西亞（下排）傳統菜的異同。（記者洪瑞琴攝）

    2022/01/14 22:33

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕突破疫情限制，南市觀光旅遊局將台南美食好物「帶」出國，前進馬來西亞檳城喬治市具有歷史和殖民風情的MONA PLUS選物店，舉辦《雙城知味－尋味台南展》，今（14）日起至2月15日展期1個月，希望能夠吸引國外遊客目光，疫情過後來台南旅遊體驗風土民情。

    《雙城知味》採異地策畫、在地展出模式，今日在烏邦圖書店舉辦開幕式，南市副市長趙卿惠與檳城州立法議會議長拿督劉子健透過視訊連線，兩地同步揭開序幕。

    台南展場還擺出泡菜、滷麵與春捲3樣馬來傳統家常菜，對比同為美食之城的台南料理兩者異同。來自檳城的陳愛玲老師說，這3樣都是馬來西亞娘惹菜系，其中滷麵加醬油、五香粉等，湯汁色澤呈深褐色，而且搭配滷肉片、滷蛋、雞腳，而台灣滷麵料多豐富，勾芡湯汁色澤較淡。

    副市長趙卿惠表示，台南從2019年開始，就和檳城開啟文化交流，今年再開辦雙城之味美食展，就是希望把台南的好物和美食都介紹給檳城的民眾，雖然疫情期間，雙方沒辦法實地交流，但是台南精選15家廠商，絕對能挑動檳城人的視覺及味覺，未來也期待台南和檳城兩座百年老城能有更多的文化交流。

    台南精選美食、文創、藝術和休閒農業領域等「台南好物」，包括Doga香酥脆椒、赤崁糖椪餅、良食草堂的黑芝麻糕、啵蒡牛蒡脆餅、大鋤花間的咖啡果殼茶、走馬瀨農場的牧草關廟麵、下營鵝鄉園的籤詩福椒餅以及九品蓮香茶等，還有代表台南意象文創商品，茄芷袋、烏魚子襪子、虱目魚包等，包裝成「台灣小吃行李箱」航空快遞到檳城會場，傳達令人滿足的知心好味道。

    馬來西亞滷麵湯汁色澤較深，又多了雞腳配料。（記者洪瑞琴攝）

    馬來西亞滷麵湯汁色澤較深，又多了雞腳配料。（記者洪瑞琴攝）

    南市副市長趙卿惠出席《雙城知味－尋味台南展》開幕，宣傳台南好物。（記者洪瑞琴攝）

    南市副市長趙卿惠出席《雙城知味－尋味台南展》開幕，宣傳台南好物。（記者洪瑞琴攝）

    雙城知味－尋味台南展》，台南與馬來西亞兩地會場透過視訊連線同步開幕。（記者洪瑞琴攝）

    雙城知味－尋味台南展》，台南與馬來西亞兩地會場透過視訊連線同步開幕。（記者洪瑞琴攝）

    台灣滷麵料多豐富，少不了肉焿、胡蘿蔔、大白菜、香菇、木耳等配料。（記者洪瑞琴攝）

    台灣滷麵料多豐富，少不了肉焿、胡蘿蔔、大白菜、香菇、木耳等配料。（記者洪瑞琴攝）

    《雙城知味－尋味台南展》，展出台南特色好物。（記者洪瑞琴攝）

    《雙城知味－尋味台南展》，展出台南特色好物。（記者洪瑞琴攝）

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