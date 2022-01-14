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    春節入境高峰 桃機清晨6航班382旅客有29人PCR陽性

    農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境，旅客下飛機後直接在候機室接受快速PCR篩檢。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境，旅客下飛機後直接在候機室接受快速PCR篩檢。（記者朱沛雄攝）

    2022/01/14 09:59

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境，經過快速PCR篩檢後，共有29名旅客篩檢結果為陽性，直接空側搭乘救護車後送專責醫院。

    由於今天是春節假期返台入境高峰，桃園機場前進指揮所指揮官王必勝清晨前往桃園機場管制區內關切長程航班入境旅客快速PCR篩檢作業情形，他表示，流程都算順利，希望都能趕快完成。

    今天清晨有6個長程航班飛抵桃園機場，382名入境旅客接受快速PCR篩檢，有29人呈陽性反應，陽性率約7.6％

    農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境，旅客下飛機後直接在候機室接受快速PCR篩檢。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境，旅客下飛機後直接在候機室接受快速PCR篩檢。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境，旅客下飛機後直接在候機室接受快速PCR篩檢。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境，旅客下飛機後直接在候機室接受快速PCR篩檢。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境，旅客下飛機後直接在候機室接受快速PCR篩檢。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境，旅客下飛機後直接在候機室接受快速PCR篩檢。（記者朱沛雄攝）

    今天是春節假期返台入境高峰，桃園機場前進指揮所指揮官王必勝清晨前往桃園機場管制區內關切長程航班入境旅客快速PCR篩檢作業情形。（記者朱沛雄攝）

    今天是春節假期返台入境高峰，桃園機場前進指揮所指揮官王必勝清晨前往桃園機場管制區內關切長程航班入境旅客快速PCR篩檢作業情形。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境，旅客下飛機後直接在候機室接受快速PCR篩檢。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境，旅客下飛機後直接在候機室接受快速PCR篩檢。（記者朱沛雄攝）

    今天是春節假期返台入境高峰，桃園機場前進指揮所指揮官王必勝清晨前往桃園機場管制區內關切長程航班入境旅客快速PCR篩檢作業情形，他表示，流程都算順利，希望都能趕快完成。（記者朱沛雄攝）

    今天是春節假期返台入境高峰，桃園機場前進指揮所指揮官王必勝清晨前往桃園機場管制區內關切長程航班入境旅客快速PCR篩檢作業情形，他表示，流程都算順利，希望都能趕快完成。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節將近，今、明兩天是海外國人返台入境高峰，今日入境旅客預報人數達3615人次，清晨有382名旅客搭乘6個長程航班入境。（記者朱沛雄攝）

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