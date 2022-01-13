一晚58萬！ 這家飯店限量頂級客房 打破高雄紀錄

晶英國際行館推出一晚要價58萬元的頂級客房專案，創下高雄飯店業最高紀錄。（晶英國際行館提供）

2022/01/13 22:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄真的發大財！晶英國際行館推出一晚要價58萬元的頂級客房專案，主打207坪全樓層總統行館，結合亞灣區76呎遊艇巡航行程，限量僅1席，創下高雄飯店房價最高紀錄。

睽違20年的台灣燈會榮耀重返高雄，首創愛河灣及衛武營雙主場，帶動觀光熱潮，使得高雄飯店業訂房強強滾，不少飯店都有7、8成以上。

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高雄晶英國際行館今天宣布，推出僅此1間的「58萬元」頂級客房專案，可於2月12日至2月14日情人節期間，擇一晚入住面積207坪的全樓層總統行館，並登上76呎遊艇遨遊亞洲新灣區，還可在Ukai-tei Kaohsiung頂級私人包廂，品嚐雙人份極上無菜單料理，並有24小時私人管家、司機等專屬尊榮禮遇，客房專屬備品還有日本夢幻美酒獺祭旭酒造最高等酒款。

晶英國際行館表示，全樓層總統行館以往每晚售價36萬元，因價格較高，訂房者不多，主要是企業界人士，多用於求婚、跨年、生日派對等特殊節日需求，也讓飯店看見頂級客戶確實有需求，因此在西洋情人節，結合遊艇與無菜單料理，推出58萬元的專案。

晶英國際行館採浮動房價，周末假日每晚要一萬元，此次推出58萬元頂級客房，也打破高雄飯店業的新紀錄，但這並非全台飯店的最高價，台中林酒店的總統套房「國王行宮」，面積408坪，之前曾開出一晚百萬元的天價。

晶英國際行館自營運以來就主打高檔住宿旅遊路線，這次推出的58萬元專案，也為高雄的飯店旅宿業房價創造了一道天際線。（資料照）

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