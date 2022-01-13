長者搶不到第3劑？ 彰縣1/17起衛生所隨到隨打

長輩第三劑疫苗搶不到？彰化縣衛生局表示，17日起增加衛生所，為長者隨到隨打。（彰化縣政府提供）

2022/01/13 20:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕武漢肺炎（新型冠狀病，COVID-19）疫情升溫，彰化縣也出現第三劑疫苗搶打潮，許多子女為了幫父母預約，才發現診所連電話都被打爆；衛生局長葉彥伯強調，除了上於1922預約平台預約以外，17日起增加各地衛生所，為65歲以上長者提供隨到隨打服務。

不少民眾反應，為了幫長輩預約第三劑，只好拚了命打電話到醫療院所，有的長輩指定第三劑還是要打莫德納，就只能接下指令照辦，沒想到，許多診所連電話都打不進去，打到手快斷掉才終於接通，得到的消息都是只能先登記，再等候通知，有的診所則是回覆，這星期已全數額滿，建議等到15日上1922預約平台預約。

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葉彥伯強調，透過1922預約平台預約第三劑，確實是有效率的做法，但考量城鄉的數位差距與大多數長輩不會使用網路預約，因此，彰化縣從17日起到30日，增加各地衛生所，為65歲以上長者提供隨到隨打服務，也就是說，長者除了透過1922預約，也可以到衛生局接種第三劑，如果要施打第一、第二劑，衛生所在這段期間都會專責服務長輩。

葉彥伯指出，觀察這波搶打潮，有不少年輕人轉往衛生所打疫苗，但年輕人擅長使用網路，透過1922平台預約不成問題，所以，決定把縣內27家衛生所從17日到30日的疫苗接種量能，全數保留給長者，尤其針對65歲以上、已完成AZ第二劑滿3個月的長者，將發出「提醒單」，希望這群長者務必來接種第三劑。

葉彥伯強調，目前彰化縣有4.5萬人是已打兩劑的AZ，這將列為第一優先施打對象，因為，AZ疫苗在施打3個月後的抗體掉的比較快，莫德納的抗體則可以維持5個月，因此， 家有長輩已完AZ第二劑滿3個月，務必在春節前接種第3劑，而到衛生所施打，可以任選莫德納、BNT或是高端。

不過，葉彥伯再次呼籲，尚未施打第一劑或是第二劑疫苗的民眾，希望能夠在春節前完成疫苗接種，在1月31日前完成接種第一、二劑疫苗者，還加碼送200元禮券，請至合約院所進行電話預約接種；而國、高中生部分目前已有6成完成兩劑疫苗，預計在寒假之前可達到8成施打兩劑的目標。

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