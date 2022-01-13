146萬劑AZ疫苗到貨 陳時中：可能會用不完但有備無患

對於AZ到貨後如何運用引發關注，對此指揮中心指揮官陳時中坦言，AZ這陣子打氣確實較低，但有備無患。（圖由指揮中心提供）

2022/01/13 16:26

〔記者邱芷柔／台北報導〕我國向台灣阿斯特捷利康公司簽署採購的1000萬劑AZ疫苗，最後一批146.15萬劑今天下午已抵達桃園國際機場。不過國人陸續接種第3劑疫苗，主要以mRNA疫苗為主，對於AZ到貨後如何運用引發關注，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，AZ這陣子打氣確實較低，但有備無患。

陳時中說，AZ疫苗到貨曾經是「頭條新聞」，不過現在確實AZ疫苗的打氣較低，昨日只打了5343人，雖然現在不建議追加劑打AZ，但仍可以做第1、2劑或是基礎加強劑等使用。

請繼續往下閱讀...

陳時中坦言，146萬劑AZ疫苗確實可能會用不完，不過他認為，「這也很難說，也許有一天發現腺病毒疫苗對變異株最有效」，此批疫苗的效期到今年5月31日，所以就先備著，有備無患。

針對景美醫院發生疫苗烏龍，有民眾要打流感疫苗，卻被院方打成高端疫苗，原該民眾幾天後就可以打COVID-19疫苗第3劑，現在還得再等12週。對此指揮中心發言人莊人祥證實，個案先前接種第2劑，與現在高端疫苗接種不足84天，因此定義中屬於無效接種，個案於1月7日接種，因此必須間隔84天後才能再接種第3劑COVID-19疫苗。

此外有媒體追問，有民眾打完BNT疫苗後發現自己罹患血癌，是否有接種疫苗導致血癌的統計？莊人祥也回應，這是時序上關係，至於血癌與打疫苗是否相關，目前尚無發現相關因果關係，針對個案情形會再進一步去了解。

台大醫院預計年後啟動第3劑混打試驗，收案對象包括接種AZ跟莫德納1、2劑的民眾，但目前國人已陸續接種第3劑，外界好奇此試驗目的。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳回應，台大醫院的第3劑混打臨床試驗很早就規劃，分的組別很多，有各種不同混打模式，就是希望有更多的科學實證，由於臨床試驗必須經過研究倫理委員會審查及主管機關同意，因此時間上拉得比較長。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法