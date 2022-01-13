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    仁愛醫院確診者北市足跡曝光 到過大安、中正區店家

    衛生局公布案17701足跡。（圖由北市衛生局提供）

    衛生局公布案17701足跡。（圖由北市衛生局提供）

    2022/01/13 16:08

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立聯合醫院仁愛院區爆疫情，院區專責病房1位護理師（案17701）1月11日上午接種第3劑疫苗後出現發燒、喉嚨痛等症狀，12日PCR採檢陽性。台北市衛生局也公布確診者足跡，個案多次搭乘台北捷運板南線，也到過中正區異國餐廳、大安區包子店、仁愛院區的便利商店。

    衛生局表示，案17701在1月8日至12日曾頻繁搭乘捷運板南線，在海山站與忠孝復興站間往返。個案1月8日晚間6點至8點曾到過中正區羅斯福路三段「池先生 Kopitiam （公館店）」馬來西亞餐廳；1月8日上午7點50分至8點到過大安區大安路一段的「包仔的店」；1月8日、10日上午7點50分至8點到過仁愛院區B1的萊爾富便利商店。

    台北市副市長黃珊珊說，案17701驗出Ct值16，是在接種疫苗後不適採檢陽性，病床同仁、密切接觸者都隔離，25人採檢陰性；另外擴大採檢35人也是陰性。黃說，個案是坐捷運板南線從海山站到忠孝復興上下班，曾到附近小吃點、在仁愛院區B1萊爾富購物，足跡算單純。

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