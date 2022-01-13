單靠口罩擋不了Omicron 陳時中：只能盡可能降低重症率

中央流行疫情指揮中心今表示，對於Omicron變異株，不太可能只單純靠防護方式阻隔病毒，只能盡可能降低重症率。（指揮中心提供）

2022/01/13 16:17

〔記者楊媛婷／台北報導〕北市聯醫中興、仁愛院區專責病房護理師確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），並都有照顧過染Omicron的病人，外界擔憂是否醫院有環節未落實、才導致護理師染疫。中央流行疫情指揮中心今表示，對於Omicron變異株，不太可能只單純靠防護方式阻隔病毒，只能盡可能降低重症率。

Omicron變異株已取代Delta變異株，成為目前主要流行株的趨勢。指揮官陳時中在指揮中心記者會上表示，隨著Omicron變異株的出現，僅1個多月就席捲全球成為主要流行株，甚至昨天全球病例就超過300萬例，他坦言，現在已經越來越不可能靠防護方式阻隔病毒，只能往多層次、多方向的方式來降低重症率，也就是無法期待只靠戴口罩就可以避免病毒的傳播，「只要有接觸到，就是有風險」。

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陳時中強調，對於變異株，無法期待只用1種方式就能阻隔，除了要做好原本該做的事情，像是民眾一定要接種疫苗、符合第3劑追加劑資格者盡速接種，以降低重症率。

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