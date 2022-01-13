嘉市國中小以下教職員 符合資格者1/15打第3劑

嘉市公私立幼兒園及課後照顧中心教職人員，日前接種武漢肺炎疫苗。（資料照）

2022/01/13 17:20

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情再起，嘉義市為加強校園防護，這兩天調查造冊符合第三劑疫苗接種對象的國中小學、公私立幼兒園及補習班教職員共247人，15日上午8點半優先在聖馬爾定醫院接種，其餘人員再經由1922平台預約接種。

市府教育處長林立生表示，針對北部地區疫情延燒至校園事件，嘉市日前宣布暫不考慮跟進桃園提前放寒假外，市長黃敏惠擔憂疫情擴及校園，指示教育處與衛生局合作，調查造冊讓國中小學、補習班及公私立幼兒園教職員優先施打第三劑疫苗施打，符合資格並登記者共計247人，聖馬爾定醫院這兩天將以簡訊方式通知施打對象，請攜帶健保卡、黃卡前往接種。

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因應下學期開學時如遇疫情高峰期，林立生強調，已要求各校須完成盤點學生網路帳號，確定常用的數位教材、學習平台、遠距課程模式能順利運作外，亦須再次檢核學校老師及家長對於「停課不停學」所需的各項準備，讓各校都能及早做好各種可能性的停課應變作為。

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