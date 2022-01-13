為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉市國中小以下教職員 符合資格者1/15打第3劑

    嘉市公私立幼兒園及課後照顧中心教職人員，日前接種武漢肺炎疫苗。（資料照）

    嘉市公私立幼兒園及課後照顧中心教職人員，日前接種武漢肺炎疫苗。（資料照）

    2022/01/13 17:20

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情再起，嘉義市為加強校園防護，這兩天調查造冊符合第三劑疫苗接種對象的國中小學、公私立幼兒園及補習班教職員共247人，15日上午8點半優先在聖馬爾定醫院接種，其餘人員再經由1922平台預約接種。

    市府教育處長林立生表示，針對北部地區疫情延燒至校園事件，嘉市日前宣布暫不考慮跟進桃園提前放寒假外，市長黃敏惠擔憂疫情擴及校園，指示教育處與衛生局合作，調查造冊讓國中小學、補習班及公私立幼兒園教職員優先施打第三劑疫苗施打，符合資格並登記者共計247人，聖馬爾定醫院這兩天將以簡訊方式通知施打對象，請攜帶健保卡、黃卡前往接種。

    因應下學期開學時如遇疫情高峰期，林立生強調，已要求各校須完成盤點學生網路帳號，確定常用的數位教材、學習平台、遠距課程模式能順利運作外，亦須再次檢核學校老師及家長對於「停課不停學」所需的各項準備，讓各校都能及早做好各種可能性的停課應變作為。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    1922疫苗平台1/15重啟 各縣市第3劑規劃看這裡（不斷更新）
    2022/01/13 17:01

    1922疫苗平台1/15重啟 各縣市第3劑規劃看這裡（不斷更新）
    防Omicron要打第4劑補強針？ 歐洲專家：免疫反應恐出問題
    2022/01/13 16:13

    防Omicron要打第4劑補強針？ 歐洲專家：免疫反應恐出問題

    第16屆2021愛心獎得主揭曉
    北市疫苗預約系統加開7萬名額 柯文哲：會再拉大額度
    2022/01/13 12:49

    北市疫苗預約系統加開7萬名額 柯文哲：會再拉大額度
    疫情升溫 蔡英文︰未滿2劑、符合第3劑資格民眾快接種
    2022/01/13 12:27

    疫情升溫 蔡英文︰未滿2劑、符合第3劑資格民眾快接種

    永慶房屋元宇宙 沉浸式賞屋新體驗
    第3劑誰可優先打？ 柯：接下來社工、遊民、八大行業
    2022/01/13 12:10

    第3劑誰可優先打？ 柯：接下來社工、遊民、八大行業
    桃園施打量爆增 近午打完千劑
    2022/01/13 12:09

    桃園施打量爆增 近午打完千劑
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播