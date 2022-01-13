台南第3劑出現搶打潮 再增2高端疫苗接種站

南市衛生局於1月19、23日分別在新營區南瀛堂及北區許石音樂圖書館，加開高端疫苗第3劑追加劑接種站。（南市府提供）

2022/01/13 17:32

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市出現第3劑搶打潮，量能較大的成大醫院疫苗預約已經滿到農曆年前，南市衛生局今天再宣布，加開2場次高端疫苗追加劑中型接種站，分別於19日在新營區南瀛堂及23日北區許石音樂圖書館提供施打服務，設籍台南的民眾可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」進行預約。

衛生局指出，新營區南瀛堂高端疫苗追加劑施打時間為19日上午8時30分至11時30分、下午1時至4時，北區許石音樂圖書館為23日上午8時30分至11時30分、下午1時至4時，有需求且設籍台南的市民可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」進行預約。

請繼續往下閱讀...

衛生局也再次提醒，預約成功的民眾在接種當天須攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡按時前往，如果是已向其他醫療院所完成預約，就不須再透過公費疫苗預約平台或台南COVID-19疫苗接種預約系統預約。

衛生局表示，昨天台南市共1萬148人接種疫苗加強劑及追加劑，其中59人接種AZ疫苗、6881人接種莫德納疫苗、816人接種高端疫苗、2392人接種BNT疫苗；加上接種1、2劑者，共1萬3382人完成疫苗接種。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法