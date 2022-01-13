為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    歸剛欸！搶打第3劑 台中文心森林公園限量500劑來千人

    台中文心森林公園接種站上午接種，限500人，卻來千人搶排，人龍繞著圈區好幾圈。（記者蔡淑媛攝）

    台中文心森林公園接種站上午接種，限500人，卻來千人搶排，人龍繞著圈區好幾圈。（記者蔡淑媛攝）

    2022/01/13 18:32

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕本土疫情升溫，加上第3劑疫苗間隔縮短開打，湧現新冠疫苗爆打潮，台中市昨天接種3.6萬人，除了醫療院所電話被打爆，外展接種站文心森林公園站今天限量500劑，來了近千人搶排。衛生局說，1922將於15日重啟預約，提供14.3萬劑，其他非平台預約院所及快打站也供給逾25萬劑，呼籲民眾分流接種。

    文心森林公園接種站今天9點開打莫德納，限量500劑，一早就出現數百公尺人龍，繞著外場好幾圈，清晨6點半就有人排隊，一個上午來了近千人搶排，但8點半以來後來的人已經拿不到號碼牌，只能向隅。

    文心森林公園接種站今天施打莫德納疫苗，開打時間一到，500劑號碼牌立刻秒殺，排隊民眾8成是施打第3劑，大多數人都說，看到北部疫情加重，雖然1922預約平台將重啟，合約醫院診所也有施打，但都要預約、排時間，還不如現排現打「趕緊施打產生保護力」，也有長者知道市府將開快打站 ，但已等不及。

    接種醫師施勝桓說，今天開打莫德納比前一天接種BNT多上1倍之多，隨著北部確診人數增加，加上打兩劑突破性感染、以及民眾認為莫德納第3劑保護效價最好，因此吸引很多人搶打。

    衛生局統計，台中市截至今年1月符合新冠疫苗第3劑資格有90萬人，隨著疫情升溫，施打人數節節攀升，前天12日單日已接種3萬6360人（默德納及BNT個各占1.7萬、1.3萬人）、第3劑約佔67％。

    目前疫苗充足且中央會陸續配發，衛生局指出，全市結存約35萬餘劑，包括BNT約13萬劑、默德納約19萬劑、AZ約2.9萬劑及高端約4千劑，針對1922平台第19期，台中市將提供14.3萬個第3劑接種名額，另外，非平台（各院所開診）約10.6萬人次及提供65歲以上市民第3劑5天快打站約15.1萬人次。

    市府也持續開設外展接種站，文心森林公園在平日及假日開設，東協廣場、大甲五里聯合活動中心、家樂福西屯店、家樂福中清店、文心店、青海店都有假日開設，限量接種。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    文心森林接種站限量500劑，吸引將近千人搶排。（記者蔡淑媛攝）

    文心森林接種站限量500劑，吸引將近千人搶排。（記者蔡淑媛攝）

    台中文心森林公園接種站接種人潮洶湧。（記者蔡淑媛攝）

    台中文心森林公園接種站接種人潮洶湧。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    風波未止！聯邦銀行分行傳播鏈達14例 鄭文燦：採檢數將逾萬
    2022/01/13 18:10

    風波未止！聯邦銀行分行傳播鏈達14例 鄭文燦：採檢數將逾萬
    北市聯醫中興院區2護理師確診 衛生局：接觸者採檢都陰性
    2022/01/13 17:28

    北市聯醫中興院區2護理師確診 衛生局：接觸者採檢都陰性

    肺動脈高壓及早用藥改變一生
    1922疫苗平台1/15重啟 各縣市第3劑規劃看這裡（不斷更新）
    2022/01/13 17:01

    1922疫苗平台1/15重啟 各縣市第3劑規劃看這裡（不斷更新）
    單靠口罩擋不了Omicron 陳時中：只能盡可能降低重症率
    2022/01/13 16:17

    單靠口罩擋不了Omicron 陳時中：只能盡可能降低重症率

    永慶房屋元宇宙 沉浸式賞屋新體驗
    仁愛醫院確診者北市足跡曝光 到過大安、中正區店家
    2022/01/13 16:08

    仁愛醫院確診者北市足跡曝光 到過大安、中正區店家
    桃園確診新增13例 21處足跡有IKEA、屈臣氏及市場
    2022/01/13 16:05

    桃園確診新增13例 21處足跡有IKEA、屈臣氏及市場
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播