歸剛欸！搶打第3劑 台中文心森林公園限量500劑來千人

台中文心森林公園接種站上午接種，限500人，卻來千人搶排，人龍繞著圈區好幾圈。（記者蔡淑媛攝）

2022/01/13 18:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕本土疫情升溫，加上第3劑疫苗間隔縮短開打，湧現新冠疫苗爆打潮，台中市昨天接種3.6萬人，除了醫療院所電話被打爆，外展接種站文心森林公園站今天限量500劑，來了近千人搶排。衛生局說，1922將於15日重啟預約，提供14.3萬劑，其他非平台預約院所及快打站也供給逾25萬劑，呼籲民眾分流接種。

文心森林公園接種站今天9點開打莫德納，限量500劑，一早就出現數百公尺人龍，繞著外場好幾圈，清晨6點半就有人排隊，一個上午來了近千人搶排，但8點半以來後來的人已經拿不到號碼牌，只能向隅。

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文心森林公園接種站今天施打莫德納疫苗，開打時間一到，500劑號碼牌立刻秒殺，排隊民眾8成是施打第3劑，大多數人都說，看到北部疫情加重，雖然1922預約平台將重啟，合約醫院診所也有施打，但都要預約、排時間，還不如現排現打「趕緊施打產生保護力」，也有長者知道市府將開快打站 ，但已等不及。

接種醫師施勝桓說，今天開打莫德納比前一天接種BNT多上1倍之多，隨著北部確診人數增加，加上打兩劑突破性感染、以及民眾認為莫德納第3劑保護效價最好，因此吸引很多人搶打。

衛生局統計，台中市截至今年1月符合新冠疫苗第3劑資格有90萬人，隨著疫情升溫，施打人數節節攀升，前天12日單日已接種3萬6360人（默德納及BNT個各占1.7萬、1.3萬人）、第3劑約佔67％。

目前疫苗充足且中央會陸續配發，衛生局指出，全市結存約35萬餘劑，包括BNT約13萬劑、默德納約19萬劑、AZ約2.9萬劑及高端約4千劑，針對1922平台第19期，台中市將提供14.3萬個第3劑接種名額，另外，非平台（各院所開診）約10.6萬人次及提供65歲以上市民第3劑5天快打站約15.1萬人次。

市府也持續開設外展接種站，文心森林公園在平日及假日開設，東協廣場、大甲五里聯合活動中心、家樂福西屯店、家樂福中清店、文心店、青海店都有假日開設，限量接種。

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文心森林接種站限量500劑，吸引將近千人搶排。（記者蔡淑媛攝）

台中文心森林公園接種站接種人潮洶湧。（記者蔡淑媛攝）

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