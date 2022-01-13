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    桃園確診新增13例 21處足跡有IKEA、屈臣氏及市場

    市府也提供相關足跡，請民眾注意。（圖由桃園市政府提供）

    市府也提供相關足跡，請民眾注意。（圖由桃園市政府提供）

    2022/01/13 16:05

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心公布國內新增14例，桃園市新增13例，除了2例為居服員乾妹案17507的婆婆及兒子外，其餘都是聯邦銀行健行分行的10名行員及1名家人，市長鄭文燦於疫情說明會中表示，居服員17472可稱為超級傳者，由她延伸出3條傳播鏈，分別是家庭和照顧案主的家庭、乾妹妹職場和家庭，以及造成銀行13名行員及1名行員家人這2天連續確診，目前桃園市居家隔離人數達903人，市府特地為了銀行專案分別在中壢區新街、平鎮區新勢天幕廣場加開2處新的臨時社區採檢站，呼籲民眾趕快就近採檢。

    市府新聞處長詹賀舜公布相關確診者足跡，包括中壢、桃園、平鎮、八德、龜山等行政區，去年12月31日、元月初至11日等21處足跡，八德區一品二手家電行、桃園區三元米粉湯鹹湯圓、忠貞市場、桃園貝得潔自助洗車廠、龜山區大台北阿松的電、中壢華勛市場、桃市服飾設計業職業工會八德分會、平鎮邢氏汽車、中壢藝田攝影沖印店、西堤牛排中壢中山店、5050公車、A-Bao Brunch House、甘泉魚麵龍岡店、大潤發中壢店、桃園小咩手作輕食廚房、平鎮區全國電子中豐館門市、中壢ikea桃園店、SUKIYA中壢中原店、屈臣氏健行門市、全聯中壢環中門市、5098公車，請足跡重疊次日起進行14天自我健康監測。

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    市府也提供相關足跡，請民眾注意。（圖由桃園市政府提供）

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    手推車人員和居服員夫婦的傳播鏈關係圖。（圖由桃園市政府提供）

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