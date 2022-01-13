醫療院所、縣市政府防疫物資免驚！ 陳時中：無限量供應

隨著本土疫情有升溫的跡象，防疫物資是否充足也受到關注，指揮官陳時中表示不論是醫療院所、各縣市政府若有需要任何防疫物資，「都無限量供應！」（圖由指揮中心提供）

2022/01/13 15:49

〔記者楊媛婷／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異株攻入台灣社區，並有數起群聚感染案件，雖然疫情升溫，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中掛保證，對於醫院、各縣市政府的防疫物資都會「無限量供應」。

今日本土確診個案達14例，境外移入確診個案已多日都是雙位數，近日並針對長程班機採取旅客落地採檢後，部分班機的確診率更高達1成，也就是說10個旅客中就有1名染疫，本土群聚案件中聯邦銀行某分行員工30人，其中已累積13人確診，指揮官陳時中表示，雖然台灣的個案還不夠多，但從桃機群聚感染案、聯邦銀行某分行群聚感染案觀察，Omicron傳播力更強的可能性大增，當然風險也會增加。

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陳時中表示，指揮中心都有要求職場員工要做健康監測，以這次聯邦銀行某分行群聚案而言，員工都有做健康監測，並且在自主健康管理期間一發現有症狀立刻接受篩檢，都是幫助疫情不要進一步擴大的方式，他也呼籲職場的員工跟雇主，職場的健康監測絕對不是說說而已，而是可以保護大家的安全，「越早發現、擴散的比率就越低。」

隨著本土疫情有升溫的跡象，防疫物資是否充足也受到關注，陳時中表示不論是醫療院所、各縣市政府若有需要任何防疫物資，「都無限量供應！」

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