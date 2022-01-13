鄭文燦指確診居服員「超級傳播者」 羅一鈞：不符流行病學定義

桃園市長鄭文燦指桃機群聚案的居服員是「超級傳播者」。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，與居服員相關聯共4人，不符流行病學定義。（指揮中心提供）

2022/01/13 15:52

〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園機場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染事件中，一確診的居服員曾到中壢區聯邦銀行，導致出現該銀行群聚感染事件。桃園市長鄭文燦指這名居服員是「超級傳播者」。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今回應，與居服員相關聯共4人，不符流行病學定義。

羅一鈞今天在疫情指揮中心記者會上表示，超級傳播者普遍定義為1傳10，而目前實際調查和居服員相關連約4人，分別是家人、照顧案家、乾妹妹友人、銀行員，還不符流行病學定義，也呼籲「不要特別用這樣名詞去指涉」。

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居服員個案曾到桃園中壢聯邦銀行辦理業務，指揮中心昨日下午先公布新增3例行員確診，深夜接著公布又確認9名行員染疫，桃園市政府今早進一步公布再有2人確診，該銀行相關個案累積14例，分別是13行員與1名行員家人。

鄭文燦今早在防疫記者會上指該名居服員是「超級傳播者」，病毒散布速度相當快，市府將採取擴大措施。

媒體今天在疫情記者會上提問，該居服員是否為超級傳播者？羅一鈞說，根據流行病學定義，1傳10列為超級傳播者，該名居服員目前能直接連結個案有1家人、1朋友（乾妹妹）、1照顧家庭個案與1銀行行員，不到10人。

但羅一鈞說，後續衍生很多病例，所以大家以為源頭在她身上，但事實上不符合流病定義的「超級傳播者」，呼籲外界不要特別用此名詞去指涉，「她不是超級傳播者」。

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