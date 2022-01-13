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    登機前陰性報告是假的？ 陳時中︰每天100多人應是陽性被擋下來

    指揮中心指揮官陳時中說，或許有些是假的，但統計發現每天約100多人要返台卻沒來，「應該就是陽性而被擋下來的」。（指揮中心提供）

    指揮中心指揮官陳時中說，或許有些是假的，但統計發現每天約100多人要返台卻沒來，「應該就是陽性而被擋下來的」。（指揮中心提供）

    2022/01/13 15:49

    〔記者吳亮儀／台北報導〕許多國人趕在春節前返台，導致武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入病例每天大量增加，外界質疑登機前須附上的陰性檢驗報告是假的、甚至是「買來的」；指揮中心指揮官陳時中說，或許有些是假的，但統計發現每天約100多人要返台卻沒來，「應該就是陽性而被擋下來的」。

    指揮中心今天公布新增51例境外移入病例，昨天還曾高達92例，由於我國要求登機前須出示陰性報告，因此被質疑報告作假，甚至傳出國外有「買報告」的弊端發生。

    陳時中今天在疫情記者會上表示，每天都有100多人是已經辦好所有手續要進來的，但最後實際入境會少上百個左右，他認為，很有可能是在國外染疫驗出陽性了，導致2天內PCR陰性無法交出。

    陳時中也說，上個月開始實施新制、要檢附2天內陰性報告時，曾有高達300多人沒有入境，也可能是因為準備不及，程序問題導致被阻擋。

    再來就是「潛伏期」的問題，陳時中說，假設病患在3天內就染疫，但在第5天仍未驗出來，就是因為潛伏期有3天，因此不見得是有人違規，大部分染疫都是正常狀況，甚至在飛機上被感染的都很有可能。

    至於「買陰性報告」的弊端，陳時中說，每個國家都可能有「買」的狀況，但要說全部都是「我想也不盡公平」。

    至於是否仿效美國要檢附當天的報告？陳時中說，若要這樣做就代表得承認快篩的正確性，不然PCR當天大概做不出報告，做這個決定前也要思考風險會不會更高。

    陳時中說，若要派人到美國採檢就牽涉到外交問題，最後決定可行性與比例原則考量下，決定做入境航班採檢，如果好好做的話應該有一定的效果，若真的要做到大降確診病例，那還不如限制航班。

    陳時中說，許多人都關心會不會加強入境管制，他表示，雖然鎖國會讓風險往下降，但對台灣整體生活影響非常巨大，而風險無所不在，「問題是你承受能力有多大」。

    他說，台灣經過2年的努力，已與世界證明台灣是有防疫韌性，「社會量能是一體的」，每個單位都做好分流，才能把風險降到最低。

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