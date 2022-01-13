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    栗子南瓜「選美」 比外觀、內在、口感 62佳麗9個得獎

    全國栗子南瓜品質評鑑競賽，有62組栗子南瓜體重符合標準和藥檢合格，進入準決賽接受多關的品評。（記者陳鳳麗攝）

    全國栗子南瓜品質評鑑競賽，有62組栗子南瓜體重符合標準和藥檢合格，進入準決賽接受多關的品評。（記者陳鳳麗攝）

    2022/01/13 15:19

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕由草屯鎮農會主辦的全國栗子南瓜選美大賽，今天有62組栗子南瓜同場比美，經藥檢後全數符合規定而進入準決賽，評審團要看外型勻稱與否，還要看剖開後的內在是否果肉厚實、顏色漂亮，接著測試甜度，最後一關則是蒸熟後的口感，經層層評比，最後選出前9名給獎，奪下后冠（特等獎）的是農民黃郁典所種的栗子南瓜，可獲1萬5000元的獎金。

    草屯鎮農會今年第7年舉辦栗子南瓜品質評鑑競賽，但3年前才擴大為全國賽，今年有100組栗子南瓜報名，但在第一關要求重量在1.5公斤到1.8公斤，就有38組遭淘汰，今天有62組進入準決賽，而在評審之前，62組栗子南瓜全部做農藥檢測，也全部符合規定後，才展開4個階段的評審。

    草屯鎮農會表示，草屯鎮栗子南瓜種植面積60多公頃，佔全縣的一半，農會藉由舉辦品質評鑑，激勵瓜農更用心來栽植栗子南瓜。今年參加的栗子南瓜有外型較渾圓的「黑海」和較扁身的「栗之藏」品種，兩品種都要外型整齊勻稱，而剖開後的內在，則要比果肉是否厚實、顏色是否鮮艷好看，第3關則做甜度測試，最後一關則是由評審就其蒸熟後的口感、風味來給分，所有分數加總後，選出特等、頭等、二等、三等和優等獎共9組。

    評審團的主審高德錚博士表示，今年參賽的栗子南瓜品質比往年提升，但因今年提早轉冷，且有下雨，因此甜度比去年略低一些，去年甜度最高的達12度，今年則為11度多。

    經半天的評鑑後，特等獎：黃郁典，頭等獎：簡呈宇，二等獎：劉金源，三等獎：李志鴻、李育銘、李秀蘭，優等獎：李壽山、李義遠、李炳輝。

    評審團一一品嘗各組蒸熟後栗子南瓜的口感。（記者陳鳳麗攝）

    評審團一一品嘗各組蒸熟後栗子南瓜的口感。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮農會人員進行甜度測試。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮農會人員進行甜度測試。（記者陳鳳麗攝）

    今年全國栗子南瓜品質評鑑競賽，由農民黃郁典所種的栗子南瓜奪下特等獎。（記者陳鳳麗攝）

    今年全國栗子南瓜品質評鑑競賽，由農民黃郁典所種的栗子南瓜奪下特等獎。（記者陳鳳麗攝）

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