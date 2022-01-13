花蓮6山友遭蜂螫2昏迷 直升機吊掛5人送醫、1徒步下山

冬天的虎頭蜂攻擊性小，但如遭受干擾仍會攻擊人。圖為黑尾虎頭蜂。（資料照）

2022/01/13 14:24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕1支11人登山團體今出發前往攀登秀林鄉湯上岳、大檜山，花蓮縣消防局上午接獲海巡署轉報，有林姓登山客透過衛星電話報案，有6人遭蜂螫、2人昏迷，消防局獲報後派員趕往，並通報空中勤務總隊出動黑鷹直升機，陸續出動2架次直升機將5人吊掛送花蓮慈濟醫院，另1人因症狀較輕不願搭機，自行徒步下山。

消防局二大隊長王明忠說，6人被螫傷的地點位於支亞干溪床往二子山溫泉的半途，從支亞干溪、清昌溪匯流口的停車處往上須徒步約3.5公里，座標北緯23度50分16秒69，東經121度23分15秒48。

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經聯繫消防署轉報空勤總隊，第1架直升機上午11點59分起飛，約中午12點28分吊掛第1批2名昏迷者成功，直升機在花蓮德興運動場降落後，轉送花蓮慈濟醫院，隨即直升機又折回現場，將另3名被螫傷者吊掛出來送醫，2名昏迷者送醫後已恢復意識，另一被螫傷者由於過敏症狀不嚴重，自行走路下山。

據了解，該11名登山隊伍是今天從萬榮鄉西林村入山，3天行程沿支亞干溪溯溪到二子山溫泉後，再攀登湯上岳、大檜山，不過才剛出發就發生蜂螫事件，疑似是遭土石縫隙度冬的虎頭蜂螫傷。

11人登山隊伍從萬榮鄉西林村出發，沿著支亞干溪溯溪先到二子山溫泉後，再攀登湯上岳、大檜山，但上午剛出發走約3公里就遭蜂螫。（資料照）

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