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    行員確診擴大 聯邦銀行執行5大防疫措施

    行員確診擴大，聯邦銀行執行5大防疫措施。（記者李靚慧攝）

    行員確診擴大，聯邦銀行執行5大防疫措施。（記者李靚慧攝）

    2022/01/13 14:04

    健行分行延長停業至14日

    〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行桃園健行分行爆發行員遭客戶感染確診，確診人數增至14人，原訂今（13）日恢復營業的健行分行已延長停業至週五（14日），聯邦銀行也進一步宣布全行執行更嚴格的防疫措施，包括全面停辦聚餐活動、員工減少非必要跨單位移動，以及桃園地區分行全面採檢、清消，避免其他分行再發生行員染疫事件。

    聯邦銀行今日指出，該行針對健行分行全體行員進行PCR採檢，由於確診人數攀升，聯邦銀行也立即宣布更嚴格的防疫措施。

    聯邦銀行表示，在得知有員工確診後，除了針對營業廳、辦公場所進行全面消毒外，也為所有行員進行PCR採檢，目前已執行5大防疫措施，桃園地區分行所有行員均需PCR、銀行員工減少非必要的跨單位移動及拜訪客戶、全面停辦聚餐活動、桃園地區所有分行全面消毒 ，以及成立應變小組，針對疫情發展調整防疫措施。

    針對外界質疑，聯邦銀行之所以會有14人染疫，是因為行員「聚餐」的緣故。聯邦銀強調，該行直至1月10日才接獲通報，分行於1月4日有確診者足跡，該分行在1月7日至西堤牛排舉辦尾牙，餐敘僅約1小時，因此造成10多人確診，始料未及。

    聯邦銀行表示，由於該分行員工確診人數多，將延長該分行暫停營業時間至1月14日（週五），1月17日（週一）09:00起，將調派其他分行人員進駐恢復營業。

    至於該分行暫停營業期間，需辦理業務的民眾，可至鄰近內壢分行、北中壢分行及南桃園分行辦理。聯邦銀強調，這3家鄰近分行的所有員工，均已於昨日及今日完成PCR採檢，分行環境並已清潔消毒，可完全提供客戶不中斷的金融服務。

    對於媒體報導聯邦銀行台北稽核部門甫至健行分行查帳，恐有群聚未爆彈，聯邦銀行澄清指出，稽核部赴健行分行查帳時點為去年（110年）8月17日至8月20日，媒體報導訊息有誤。

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