全台最幸福！彰市1億5900萬春節大紅包送給70歲長輩

彰化市長林世賢（右）發敬老禮金紅包給百歲人瑞林文漢。（記者湯世名攝）

2022/01/13 12:48

〔記者湯世名／彰化報導〕全台最幸福！彰化市公所每年在春節前夕，都會發放給年滿70歲以上的長者「春節敬老禮金」大紅包，這項福利已連續發放25年，今年可領取敬老禮金的長者共有2萬6500位，每人6000元，合計發放總金額高達1億5900萬元。市長林世賢表示，發放敬老禮金的目的，除了做好老人福利，還有弘揚孝道及倫理道德的觀念，更重要的是對長者的關懷與照顧。

今天在介壽生活藝文館舉行的春節敬老禮金記者會，市長林世賢邀請林文漢、郭秋季、柯王木蘭女士共3人，代表彰化市的長者出席，現場邀請日光城堡幼兒園小朋友精采表演，充滿濃濃年節氣息，林世賢同時逐一向長者致贈紅包，祝福長輩健康、長壽。

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彰化市公所將於20日在各里辦公處或各里指定地點，發放春節敬老慰問禮金，凡年滿70歲，在彰化市設籍6年以上的長者（2015年12月31日以前設籍）且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金6000元及長壽麵線1份，歡樂過農曆春節。本次禮金採現金及轉帳兩種方式發放。

市長林世賢表示，現代醫療的進步，長壽已非遙不可及，市公所的敬老禮金不僅是活的愈久、領的愈多，發放春節敬老慰問禮金，還是彰化市推展的社會福利項目之一，市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，只為做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的新城市。

小朋友為長者搥背。（記者湯世名攝）

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