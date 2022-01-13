台電台南區處喜送春聯 創意趣味置入節電觀念

台電台南區營業處人員請書法老師寫下「節電回饋多一點、尖峰用電少一點」的節電春聯。（台電台南區處提供）

2022/01/13 10:09

〔記者王俊忠／台南報導〕台電台南區營業處於春節過年前在服務中心營業廳舉行喜贈春聯活動，邀請4位書法名家揮毫送民眾春聯，現場充滿濃厚年味。台電人員並思考、請書法老師寫下「節電回饋多一點、尖峰用電少一點」的節電春聯，把節電觀念置入喜氣春聯裡，頗有創意與趣味。

台電台南區處處長許墩貴表示，透過每年春節前夕贈送名家揮毫作品，不僅發揚中華文化書法藝術之美，還能增加與民眾互動的機會，令人相當開心！儘管只是1紙筆墨，透過名家寫意揮灑，搖身一變就成為祝賀民眾新春快樂的最佳賀禮。

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此次，台電台南區處邀請國寶級書法名師鄭文亮及台南地區知名的書法家楊玉秀、吳文凱、林育賢等人，一起在現場揮灑筆墨與大家同樂，共送出超過百幅的春聯，有民眾拿到名家的墨寶相當興奮，迫不及待想帶回家張貼佈置！

台電台南區處舉辦送春聯活動已延續10餘年，不少民眾引頸期盼，甚至有提前詢問區處舉辦時間，受歡迎程度由此可見，臨櫃辦理業務的用戶偶遇此活動也感到驚喜。

台南區處人員秉持節電理念，也請老師當場寫下「節電回饋多一點、尖峰用電少一點」的節電春聯，張貼在台南區處門口，以提醒民眾在日常生活裡落實節電，減少不需要的用電，就能為自己增加回饋金、減少電費支出，既環保又省錢！

台電台南區營業處邀請書法名家揮毫送民眾春聯。（台電台南區處提供）

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