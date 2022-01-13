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    過年想發財！ 黃金博物館「煉金術」特展 教民眾點石成金

    新北市立黃金博物館，即日起到6月26日，在黃金博物館共學館二樓展出「煉金術─點石成金的秘密」特展，一窺礦石如何變黃金的有趣故事。（圖為黃金博物館提供）

    新北市立黃金博物館，即日起到6月26日，在黃金博物館共學館二樓展出「煉金術─點石成金的秘密」特展，一窺礦石如何變黃金的有趣故事。（圖為黃金博物館提供）

    2022/01/13 09:35

    〔記者俞肇福／新北報導〕黃金人人愛，但究竟礦石如何變黃金，多數人不知，新北市立黃金博物館為了解答民眾對「煉金術」的好奇，即日起到6月26日，在新北市立黃金博物館共學館二樓展出「煉金術─點石成金的秘密」特展，一窺礦石如何變黃金的有趣故事。活動詳情請上黃金博物館官網

    黃金博物館謝文祥館長表示，古代煉金術曾嘗試將廉價金屬變為貴重金屬，雖然成效未知，但已成為現代冶金學發展先驅。金瓜石與九份，同為台灣採金史上知名產金地，金瓜石的金礦脈，黃金分佈較廣泛且均勻，晶粒小且浸染在礦石中，適合用機具大規模開採；九份出產的黃金，多沿著礦脈生長，晶粒大且肉眼可辨識，開採遠較金瓜石來得容易。

    由於金瓜石、九份兩地礦石及礦脈特性差異，發展出相異的冶煉工序，從平凡礦石中，萃取出貴重黃金，也締造金九地區璀璨的黃金年代。

    「煉金術─點石成金的秘密」主題特展將現代「煉金術」細說分明，內容包括「歡迎來到金礦山」、「探採選煉」、「石頭變黃金-貴金屬與銅的萃取」、「選煉方程式」及「我是煉金師」等單元，結合圖文與多媒體影音，經由礦業「探、採、選、煉」過程，揭開「石頭變黃金」的秘密。

    新北市立黃金博物館，即日起到6月26日，在黃金博物館共學館二樓展出「煉金術─點石成金的秘密」特展，一窺礦石如何變黃金的有趣故事。（圖為黃金博物館提供）

    新北市立黃金博物館，即日起到6月26日，在黃金博物館共學館二樓展出「煉金術─點石成金的秘密」特展，一窺礦石如何變黃金的有趣故事。（圖為黃金博物館提供）

    新北市立黃金博物館，即日起到6月26日，在黃金博物館共學館二樓展出「煉金術─點石成金的秘密」特展，一窺礦石如何變黃金的有趣故事。（圖為黃金博物館提供）

    新北市立黃金博物館，即日起到6月26日，在黃金博物館共學館二樓展出「煉金術─點石成金的秘密」特展，一窺礦石如何變黃金的有趣故事。（圖為黃金博物館提供）

    從古迄今，黃金人人喜愛。新北市立黃金博物館，即日起到6月26日，在黃金博物館共學館二樓展出「煉金術─點石成金的秘密」特展，一窺礦石如何變黃金的有趣故事。（圖為黃金博物館提供）

    從古迄今，黃金人人喜愛。新北市立黃金博物館，即日起到6月26日，在黃金博物館共學館二樓展出「煉金術─點石成金的秘密」特展，一窺礦石如何變黃金的有趣故事。（圖為黃金博物館提供）

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