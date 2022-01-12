三仙師全台遶境60天回鑾 東勢巧聖仙師廟安座祈福

東勢巧聖仙師廟「百業職魂工藝祖師-三仙師全台徒步祈福遶境」之旅，行經全台17縣市，12日回鑾。（客委會提供）

2022/01/12 22:55

〔記者歐素美／台中報導〕東勢巧聖仙師廟「百業職魂工藝祖師─三仙師全台徒步祈福遶境」之旅，行經全台17縣市，今天回鑾，台中市政府客委會主委江俊龍代表市長盧秀燕恭迎三仙師回鑾安座，立委江啟臣、市議員冉齡軒、蔡成圭、東勢區長翁培真、巧聖仙師廟主委余在坤等都到場，一同祈求三仙師保佑台灣國泰民安、風調雨順。

江俊龍說，東勢巧聖仙師廟是全國巧聖仙師的開基祖廟，長年致力於推動傳統文化傳承，去年特別規劃這趟環台之旅，今天回鑾，感謝廟方所有幹部與志工的付出，及沿途各友宮廟的協助與支持，同心協力完成環台創舉，讓更多人認識東勢的客家文化。

請繼續往下閱讀...

今年回鑾活動為落實防疫工作，減少陣頭及隨香團隊人數，落實實聯制及全程配戴口罩。 巧聖仙師廟主委余在坤說，東勢巧聖仙師廟主祀巧聖仙師，陪祀荷葉仙師、爐公仙師，合稱「三仙師」，原規劃去年4月從東勢起駕後徒步遶境全台，5月中因為新冠疫情嚴峻在花蓮返程，直到12月16日從花蓮起駕續行原未竟行程，傳承仙師文化、百業職魂的精神，順利完成環台之旅。

回鑾遶境隊伍今天上午7點從豐原巧聖先師廟出發，中午12點以竹背轎方式步入東勢客家文化園區，遶境之旅全程歷時60天，平安返回山城完成壯舉。下午3點三仙師回鑾祖廟舉行安座及祈福儀式，由江俊龍代表市長盧秀燕擔任儀式主祭官，進行簡單隆重的三獻禮，為台中市民祈福，也為全台徒步祈福遶境活動畫下圓滿句點。

東勢巧聖仙師廟「百業職魂工藝祖師-三仙師全台徒步祈福遶境」之旅，12日回鑾東勢。（客委會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法