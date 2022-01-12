為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    三仙師全台遶境60天回鑾 東勢巧聖仙師廟安座祈福

    東勢巧聖仙師廟「百業職魂工藝祖師-三仙師全台徒步祈福遶境」之旅，行經全台17縣市，12日回鑾。（客委會提供）

    東勢巧聖仙師廟「百業職魂工藝祖師-三仙師全台徒步祈福遶境」之旅，行經全台17縣市，12日回鑾。（客委會提供）

    2022/01/12 22:55

    〔記者歐素美／台中報導〕東勢巧聖仙師廟「百業職魂工藝祖師─三仙師全台徒步祈福遶境」之旅，行經全台17縣市，今天回鑾，台中市政府客委會主委江俊龍代表市長盧秀燕恭迎三仙師回鑾安座，立委江啟臣、市議員冉齡軒、蔡成圭、東勢區長翁培真、巧聖仙師廟主委余在坤等都到場，一同祈求三仙師保佑台灣國泰民安、風調雨順。

    江俊龍說，東勢巧聖仙師廟是全國巧聖仙師的開基祖廟，長年致力於推動傳統文化傳承，去年特別規劃這趟環台之旅，今天回鑾，感謝廟方所有幹部與志工的付出，及沿途各友宮廟的協助與支持，同心協力完成環台創舉，讓更多人認識東勢的客家文化。

    今年回鑾活動為落實防疫工作，減少陣頭及隨香團隊人數，落實實聯制及全程配戴口罩。 巧聖仙師廟主委余在坤說，東勢巧聖仙師廟主祀巧聖仙師，陪祀荷葉仙師、爐公仙師，合稱「三仙師」，原規劃去年4月從東勢起駕後徒步遶境全台，5月中因為新冠疫情嚴峻在花蓮返程，直到12月16日從花蓮起駕續行原未竟行程，傳承仙師文化、百業職魂的精神，順利完成環台之旅。

    回鑾遶境隊伍今天上午7點從豐原巧聖先師廟出發，中午12點以竹背轎方式步入東勢客家文化園區，遶境之旅全程歷時60天，平安返回山城完成壯舉。下午3點三仙師回鑾祖廟舉行安座及祈福儀式，由江俊龍代表市長盧秀燕擔任儀式主祭官，進行簡單隆重的三獻禮，為台中市民祈福，也為全台徒步祈福遶境活動畫下圓滿句點。

    東勢巧聖仙師廟「百業職魂工藝祖師-三仙師全台徒步祈福遶境」之旅，12日回鑾東勢。（客委會提供）

    東勢巧聖仙師廟「百業職魂工藝祖師-三仙師全台徒步祈福遶境」之旅，12日回鑾東勢。（客委會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宗教活動防疫加嚴 遶境要提報計畫
    2022/01/11 05:30

    宗教活動防疫加嚴 遶境要提報計畫
    府城遶境最美亮點！正妹禮生團「舞魅孃」新行頭吸睛
    2022/01/02 06:53

    府城遶境最美亮點！正妹禮生團「舞魅孃」新行頭吸睛

    什麼是台南時間 多的是你不知道的事
    有緣分！徒步環島偶遇黑狗 陪他走7天還會守候他過夜
    2021/11/20 19:18

    有緣分！徒步環島偶遇黑狗 陪他走7天還會守候他過夜
    東勢巧聖仙師誕辰 盧秀燕當首位女總主祭官
    2019/05/26 13:56

    東勢巧聖仙師誕辰 盧秀燕當首位女總主祭官

    中央路商圈核心 景觀宅自營商最愛
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播