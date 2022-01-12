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    大學生2/12~18返校5折優惠列車 高鐵1/14起陸續開放訂票

    高鐵2月12日至2月18日推14班大學生開學返校5折優惠列車，1月14日起陸續'開放訂票。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    高鐵2月12日至2月18日推14班大學生開學返校5折優惠列車，1月14日起陸續'開放訂票。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    2022/01/12 10:48

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司為了在各大專院校開學之際，能滿足大學生返校需求，將於2月12日至2月18日期間，除原適用5折、75折或88折的大學生優惠車次外，每日再加碼提供南下、北上各1班，總計14班次的「大學生開學返校5折優惠列車」；並於1月14日凌晨0時起，依照訂位開放時程陸續開放購票。

    高鐵「大學生開學返校5折優惠列車」，南下列車817次上午10點從南港站發車，沿途各站均停靠；北上列車818次上午10點25分從左站發車，沿途各站均停靠。

    台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、便利商店、車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。另提醒乘車時務必攜帶本人有效學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需一併出示「在學證明正本」以備查驗；若在學證明採電子版方式，請務必於進站前先行下載備查，以免影響優惠權益。

    高鐵公司提醒，配合交通部公告指引，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

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