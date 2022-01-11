高鐵春節疏運及1/22補班日再開16班 春節加開1/13起訂票

高鐵因應春節疏運及1月22日補班日再加開16班車，春節加開列車1月13日開放訂票。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2022/01/11 10:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕月底就是春節連續假期，台灣高鐵公司表示，1月27日至2月7日的春節疏運期間，由於旅客訂位踴躍，經檢視運能調度情形後，決定再加開南下9班、北上4班列車，加強服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求；各再加開車次於1月13日凌晨0時起開放購票。此外，1月22日（六）為補上班日，為服務通勤需求，當日將增開3班次北上列車，即日起已開放購票。

台灣高鐵2022年春節疏運期間共加開463班次列車（南下231班、北上232班），總計12天提供2179班次列車的旅運服務，以服務旅客春節返鄉及假期出遊，呼籲旅客預先查詢、提早訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車。

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高鐵春節再增開的13班列車，南下列車均從南港站發車，包含1月28日1631次上午11點10分發車（不停苗栗、彰化、雲林）、1331次（不停板橋、新竹、苗栗）晚間8點50分發車；1月29日1305次（不停板橋、新竹、苗栗）上午7點50分發車、125次晚間8點40分發車（不停桃園、新竹、苗栗、彰化、雲林、嘉義）；1月30日1607次（不停苗栗、彰化、雲林）上午7點10分發車、1323次（不停板橋、新竹、苗栗）下午4點50分發車；1月31日1307次（不停板橋、新竹、苗栗）上午8點50分發車；2月2日1305次（不停板橋、新竹、苗栗）上午7點50分發車；2月3日1607次（不停苗栗、彰化、雲林）上午7點10分發車。

北上列車均從左營站發車，包含2月3日與4日1622次（不停雲林、彰化、苗栗）上午9點35分發車；2月5日1306次（不停苗栗、新竹、板橋）上午8點45分發車；2月6日1308次（不停苗栗、新竹、板橋）上午9點45分發車。

另外，1月22日補班日加開的北上列車，包含上午6點30分1504次、上午7點12分1510次，兩班車均從台中站發車，沿途各站均停靠；1202次（不停雲林、彰化、苗栗、新竹、桃園、板橋）上午6點25分左營站發車。

高鐵公司表示，配合交通部公告指引，旅客自進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫，若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。

高鐵春節疏運期再增開13班次列車，1月13日開放訂票。（圖：台灣高鐵公司提供）

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