1966全方位 銀髮族也能樂逍遙

桃園醫院新屋分院復健科物理治療師邱曉婷說，獨立的李奶奶向長照服務1966專線求救，經過評估及提供的幫助後，又能回家快樂過日子。（記者陳恩惠攝）

2022/01/12 10:43

〔記者陳恩惠／桃園報導〕衛福部四年前推出長照2.0新制，只要撥打一九六六長照專線，經照顧管理中心派員到家評估，提供照顧及專業、交通接送、輔具服務及居家無障礙環境改善、喘息等四大類服務補助，就連聘僱外籍看護工家庭也能申請部分項目。

八旬李奶奶拒絕和兒女同住，由老狗小黃為伴、獨居在過世老伴親手蓋的房子，去年十一月間某日傍晚，寒流來襲又下著雨，李奶奶到後院餵狗不慎滑倒跌斷右大腿，忍痛爬行三小時才回到屋內打電話求救，經開刀、住院復健，習慣獨立生活的李奶奶，心心念念要回家，經向一九六六求助，順利銜接居家服務得以出院返家。

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長照服務銜接了居家服務，幫忙奶奶洗澡、備餐及陪伴活動，還有長照交通車能接送她就醫回診，衛福部桃園醫院新屋分院復健科物理治療師邱曉婷也加入李奶奶返家圓夢計畫行列；經過生理狀況整合檢視、改善肢體活動、輔具及居家環境改善後，返家後的李奶奶平日到社區共餐、參加歌唱班，也報名附近小學的志工嬤嬤，輪班給小朋友講故事、教種菜小秘訣；李奶奶現在是大忙人，要找她聊天記得要先預約喔。

邱曉婷說，生理狀況整合檢視包括視力檢查，配戴適合的眼鏡、整合用藥，避免用藥不適及暈眩狀況；改善肢體活動則有加強肌力及肌耐力、平衡訓練及本體感強化，讓長輩在不同質感的地面上活動，除了走得穩、生活能自理外，仍能到後院小菜圃種種菜。

她說明，在輔具及居家環境改善部分，復健後的李奶奶從輪椅、助行器、四腳柺，目前能用拐杖；後院八公尺通道弭平坑漥、裝感應照明燈、加裝監視器連線兒女手機；浴室和廚房加防滑地墊，門檻和馬桶旁牆面安裝扶手，家裡昏暗通道加裝感應式照明燈，走到哪亮到哪；建議購置四輪電動車，讓奶奶方便出門到鄰近市集逛逛。

李奶奶康復後，在1966的建議與鼓勵下平日到社區共餐、參加歌唱班，還到附近小學當說故事的志工嬤。（記者陳恩惠攝）

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