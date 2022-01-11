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    桃園市宣布國小提早放寒假 教育部：目前未規劃全國提早放假

    教育部統計去年4月20日迄今有947名學生確診，近日本土疫情升溫，桃園市和台北市均有學校停課。（教育部提供）

    教育部統計去年4月20日迄今有947名學生確診，近日本土疫情升溫，桃園市和台北市均有學校停課。（教育部提供）

    2022/01/11 19:35

    〔記者林曉雲／台北報導〕桃園市政府宣布桃園市的國小將提早放寒假，教育部今晚回應表示，尊重地方縣市決定，但教育部目前尚無提早放寒假之規劃，將視武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狀況，配合指揮中心，即時因應啟動相關措施。

    教育部統計去年4月20日迄今有947名學生確診，近日本土疫情升溫，桃園市和台北市均有學校停課，但教育部表示，依指揮中心發布資訊，目前發生的都是追蹤中的個案，因此教育部尚無提早放寒假規劃。

    有關各縣市因應疫情啟動預防性停課措施，如桃園市今日宣布已預防性停課，提早一周放寒假，教育部表示，桃園市考量疫情且國小學生未接種疫苗，又1月14日（周五）為國小期末測驗最後一日，因此依據教育部去年12月17日修訂「高級中等以下學校及幼兒園 110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」規定，啟動預防性停課及防疫照顧假等配套機制，教育部予以尊重。

    教育部表示，因應疫情需要，依據防疫管理指引規定，各縣市得視需要，啟動加強相關防疫措施。

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