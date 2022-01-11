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    北市公布足跡擠牙膏挨轟 黃珊珊：其他縣市「作法與中央有落差」

    台北市副市長黃珊珊說，台北市公布疫調足跡完全按照中央規範，僅針對不特定對象出入場所，「其他縣市作法與中央有落差，我們也沒辦法」。（記者鄭名翔攝）

    台北市副市長黃珊珊說，台北市公布疫調足跡完全按照中央規範，僅針對不特定對象出入場所，「其他縣市作法與中央有落差，我們也沒辦法」。（記者鄭名翔攝）

    2022/01/11 18:18

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市今天新增3例本土案例，其中2例為聯合醫院中興院區護理師染疫，相較於新北市政府下午迅速公布疫調足跡提醒民眾注意，台北市衛生局動作慢半拍，到中午仍說「尚無需公布之足跡」，隨著各店家自行公告停業，衛生局面對詢問才「擠牙膏」機械式逐條回應，後來才公布足跡圖卡。

    對此，台北市副市長黃珊珊說，台北市公布疫調足跡完全按照中央規範，僅針對不特定對象出入場所，「其他縣市作法與中央有落差，我們也沒辦法」，台北市遵從中央規範、疫調小組堅持專業，均予以尊重。另外，台北市尚未出現不明感染源，暫不調整防疫作為，「按照SOP務實調整，不會喊爽的。」

    聯醫中興院區2名護理師確診，其中1人的男友也染疫，一天新增3起本土案例。衛生局中午指稱「尚無需公布之足跡」，但許多店家自行公布停業通知，新北市也於下午公布2名染疫護理師詳細足跡，台北市衛生局仍遲未統一說明。

    隨著各家足跡經過的業者陸續發出停業聲明、確診者相關職場也被揭露，台北市衛生局面對詢問才「擠牙膏」般機械式逐條回應，引發質疑，「為何台北市足跡公布『擠牙膏』又比其他縣市慢好幾拍？」衛生局之後才公布居酒屋、薑母鴨店等相關足跡詳細時間圖卡。

    市府發言人陳智菡說，衛生局與疫調人員正在開精準疫調會議，確認哪些足跡場域需要公布，如確診者有接觸不特定對象或該場域未做好實聯制等，再由衛生局統一公布。她說，足跡公布前，疫調人員皆已匡列、安排篩檢、清消，並根據現有實聯制資訊發送細胞簡訊告知民眾風險，提醒民眾留意身體狀況、做好自主健康管理。

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