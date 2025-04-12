美國婦女移植豬腎130天 因排斥摘除仍創新紀錄

美國女子魯尼去年11月接受基改豬腎移植手術。（美聯社檔案照）

2025/04/12 18:07

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國一名女子接受移植經過基因改造的豬腎，維持體內器官功能130天後，最終仍因為出現排斥不得不摘除，不過，進行移植手術的紐約大學朗格尼醫學中心表示，此例仍創下歷來動物器官移植人體，運作時間最長的紀錄。

《法新社》、《美國有線電視新聞網（CNN）》11日報導，這名年約50歲的阿拉巴馬州女子魯尼（Towana Looney），去年11月25日接受移植手術，經過4個月後，魯尼的身體終究還是出現排斥反應，現在已經恢復洗腎治療，並被列入器官移植等候名單。

請繼續往下閱讀...

紐約大學朗格尼醫學中心移植中心暨外科主任蒙哥馬利（Robert Montgomery）11日說明魯尼的情況時指出，魯尼在4月初因為急性排斥反應，腎功能下降，在魯尼同意下，決定摘除那顆基改豬腎，以利維持「未來接受移植的可能性」。

將動物器官以基因改造，剔除可能引發人體免疫排斥的特定基因後，移植到人體，這種高度實驗性的「異種移植」，提高動物器官做為人體器官移植替代來源的希望。魯尼的例子中，雖然最終還是出現排斥，顯示要可靠地利用動物器官，還有一段路要走，不過，醫療團從中看到一些希望，因為那顆豬腎在魯尼體內發揮血液過濾功能130天，之前移植豬腎的案例中，沒有一個維持功能超過2個月。

蒙哥馬利在聲明中說，「她（魯尼）依靠豬腎存活的時間，比歷來其他任何人都長」，並讚揚魯尼勇敢踏進未知領域，為器官移植領域貢獻寶貴經驗，影響及於之後的許多人。

醫療團在4日進行摘除手術，魯尼術後恢復迅速，5天後出院。蒙哥馬利表示，他們還在調查引發排斥的原因，不過，「值得注意的是，排斥是在為了治療與豬腎無關的感染，降低免疫抑制劑後發生」。

魯尼接受移植之前，已經洗腎9年。她11日透過朗格尼醫學中心發表聲明，對醫療團表示感謝，「這是我自2016年以來，第一次在無需考慮洗腎時間下，盡情享受與家人、朋友共處的時光，雖然沒人希望結果是這樣，但是我知道，從我與豬腎共存的這130天中所學到的，能夠幫助、激勵其他許多人」。

魯尼今年1月回醫院追蹤檢查。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法