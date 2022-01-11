花蓮1/14、1/17開3場大型快打站 為長輩接種莫德納

花蓮縣府將在本週五、下週一重啟疫苗大型接種站，為長輩接種莫德納疫苗，隨到隨打。（記者花孟璟攝）

2022/01/11 19:01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，民眾接種疫苗意願大增，由於寒假及農曆年將至，針對抵抗力較弱的長輩，縣府也將在本週五、下週一為長輩新開3場大型疫苗接種站，分別在新城、吉安鄉及花蓮市舉辦，提醒65歲以上長輩及55歲以上原住民長輩前往接種莫德納疫苗，免預約、隨到隨打！

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠說，農曆年將近，因桃園機場入境旅客大增，國內也出現本土疫情，中央日前宣佈9日至24日維持二級警戒，都讓民眾對疫苗接種的意願提昇，其中針對抵抗力比較差的長輩，花蓮縣府規劃將加開3場大型疫苗快打站，本週五將在新城鄉北埔國小、吉安鄉化仁國中登場，下週一則在花蓮市中華國小舉行。

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衛生局表示，3場大型疫苗接種站都是免預約、隨到隨打，對象是65歲以上一般長者、以及55歲以上原住民長輩，3場快打站都是接種莫德納疫苗，接種時間是早上8點到下午4點，呼籲符合資格的長輩攜帶健保卡、身分證及疫苗小黃卡前往接種，更呼籲至今尚未接種第一劑的長輩也能儘速接種，以提昇自我防護力！

由於國內疫情升溫，加上出現多起突破性染疫病例，許多已經打過第二劑的民眾也希望儘速接種加強的第三劑，許多民眾紛紛探尋「到底哪裡可以接種疫苗」？鍾美珠也說，目前因為中央的疫苗預約平台是關閉狀態，縣府7日公佈疫苗合約醫療院所電話後，讓民眾自行聯繫醫療院所預約接種，不過連日來各基層診所也向縣府反應「電話接不完」，主要診所規模小、人手也不足，由於還有門診的病人，造成診所忙不過來無法接電話。

她強調，國內目前疫苗數量充足，預約不到是因各診所同一天只能打一種疫苗，因同時接種2種容易搞錯，因此量能無法快速提高，也請民眾見諒，未來也希望中央趕快開啟疫苗預約平台，讓民眾直接透過網路預約。

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花蓮縣下週一加開疫苗快打站，花蓮市接種站位於中華國小活動中心。（衛生局提供）

吉安鄉化仁國中本週五成立莫德納疫苗快打站，為65歲以上民眾及55歲以上原住民接種莫德納。（衛生局提供）

疫情升溫導致民眾打疫苗意願大增，衛生局本週五將在新城鄉北埔國小成立快打站，替65歲以上長輩及55歲以上原住民長輩接種第三劑莫德納疫苗。（衛生局提供）

目前因中央尚未開啟疫苗預約平台，民眾得自行打電話去醫療院所預約接種。（衛生局提供）

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