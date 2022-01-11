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    Omicron壓境 何美鄉建議：盡速盤點確診年齡分布與輕重症

    現在每天入境者多，確診者也增加，中研院學者何美鄉建議，應盡速將確診者的輕重症、年齡分布等分類，以盤點醫療量能。（資料照）

    現在每天入境者多，確診者也增加，中研院學者何美鄉建議，應盡速將確診者的輕重症、年齡分布等分類，以盤點醫療量能。（資料照）

    2022/01/11 18:05

    〔記者楊媛婷／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異株攻入台灣社區，今天（11日）更一口氣增加12名本土病例。Omicron傳播力比Delta印度株更強，中研院生醫所兼任研究員何美鄉建議，指揮中心應該快速盤點確診病例的年齡分布與輕重症情況，以確保醫療量能。

    即起我國對長程航班入境旅客採取全數入境篩檢，在今天中午前共有5航班253人落地採檢，陽性率平均6.7％，何美鄉說，到春節前入境者多，且Omicron變異株傳播力更強、更快，她建議指揮中心可盡速將確診者分層，包含有症狀、無症狀者，以及有多少人重症、相關年齡分布等。以美國的情況來說，因確診者大增、大量醫護染疫被隔離，有25％的醫院面臨醫護人手不足的情況，她說，現在當務之急是要讓醫護第一線人員盡速接種第3劑加強劑。

    何美鄉說，追加第3劑後，即使第3劑疫苗追加後，對抗Omicron變異株的保護力約在8成，也就是說，5個有打追加劑的醫護，若暴露在病毒中，也會有1個遭突破性感染，「因此第一線醫護第3劑的覆蓋率一定要盡量百分百。」

    提醒家長 讓小孩盡量吃得均衡健康和睡飽

    這波本土感染，不少12歲以下的幼童染疫，這些幼童尚無可接種的疫苗，何美鄉說，以之前的Delta株染疫情況來說，幼童若不幸染疫，不太會有重症，家長現階段可以做的就是讓小孩盡量吃得均衡、健康，並且睡飽，盡量提升自身的免疫力。

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