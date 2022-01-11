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    台鐵引入第三方專業單位推動安全管理系統 10月底提評鑑報告

    交通部長王國材今邀集相關單位檢討近半年台鐵SMS推動成果。（資料照）

    交通部長王國材今邀集相關單位檢討近半年台鐵SMS推動成果。（資料照）

    2022/01/11 19:10

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局去年發生0402太魯閣事故後，交通部長王國材要求台鐵局借鏡民航業經驗，加速推動安全管理系統（SMS）建置，並請中華顧問工程司提報第三方評鑑的初步評核。交通部長王國材今邀集相關單位檢討近半年台鐵SMS推動成果，預計今年10月底提出台鐵SMS第三方評鑑報告。

    台鐵局在近半年推動安全管理系統過程中，已就1391項高、中、低風險危害因子完成風險辨識及建置，並共同檢視台鐵在運務、工務、機務、電務各部門常發生事故事件，包含危險木、斷軌、轉轍器等以SMS程序檢討分析結果。王國材今日邀集交通部長政務次長胡湘麟、台鐵局長杜微、運研所、鐵道局、民航局、航政司、路政司、中華顧問工程司及中興顧問社等，共同檢視最近半年來台鐵局推動安全管理系統成果，並請中華顧問工程司提報第三方評鑑的初步評核。

    王國材於今日會議上要求台鐵局，就目前推動迄今所提出6項稽核發現共同性主要缺失，及中華顧問工程司目前就安全管理系統的12項實務操作指引上的初步評核結果，應誠實面對組織文化內存在阻撓安全文化生根的風險，制訂明確目標及有效的行動方案。另要求台鐵局高階技術會報，應以主動式風險導向觀點，檢討分析事故並提出改善對策，除局本部推動外，更需深入至段級及基層單位。另外，應透過事故調查及自主通報系統檢討，辨識新增危險因子應即時納入危害登記冊。

    目前中華顧問工程司已與國際具獨立評鑑經驗的第三方專業機構，研討後續推動評鑑作業、標準，台鐵SMS第三方評鑑初評報告，預計於今年3月底提出、7月中提出實地訪評觀察報告、10月底提出台鐵SMS第三方評鑑報告。

    台鐵局去年底開始導入專業顧問並接受第三方安全評鑑，短期目標將持續宣導安全意識並落實管理循環至運、工、機、電各基層單位，在既有事故導向管理程序中加強成效追蹤機制，也同步發展可操作、可持續精進的風險導向管理程序；中長期透過明訂激勵及督導辦法、鼓勵自主通報來培養組織正向安全文化，持續修訂、檢討各級程序規章與標準作業程序，更進一步提升安全績效。

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