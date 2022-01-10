中山大學增半導體相關2研究所 立委盼與產業同步提升走向國際

中山大學擬設「先進半導體封測研究所」與「精密電子零組件研究所」，今獲教育部審議通過。（中山大學提供）

2022/01/10 22:11

〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學申請「國家重點領域研究學院」計畫，設「先進半導體封測研究所」與「精密電子零組件研究所」，在立委賴瑞隆、劉世芳及李昆澤等人的推動下，今獲教育部審議通過。賴瑞隆期盼，中山大學扮演頂尖大學的功能，吸引更多國內外頂尖學者、學生來高雄，並跟著高雄的半導體等高科技產業同步提升、走向國際!

賴瑞隆表示，台積電來高雄，希望中山大學能像交大、清華在新竹，成大在台南一樣，扮演頂尖大學的功能，他曾與教育部、國發會等單位研議，認為不僅產業界進到高雄，高雄的學界也要有更強的研發能量，才能支應產業在高雄的發展。

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賴瑞隆說，除了加快設置外，其規模也不要僅是2個研究所，而是成立一個學院，以更強的能量，吸引國內外頂尖學者、學生來高雄，跟著高雄的半導體等高科技產業來同步提升，期盼中山大學能把這樣的能量放大。他也希望高雄在高科技及金融產業，都能有很強的能量，帶動高雄加速走向國際化!

「培育國際半導體人才，中山大學責無旁貸！」中山大學校長鄭英耀指出，國家重點領域發展的產業人才需求有其時效性與急迫性，在各項產業人力缺口的填補上，必須迅速銜接大學的人才培育機制與研發能量，落實學用合一。

中山大學表示，先進半導體封測研究所預計每年招收80人，精密電子零組件研究所招收40人，預計4月受理報名、5月底考試、6月底放榜，9月新學期開始上課。

立委賴瑞隆期盼，中山大學扮演頂尖大學的功能，跟著高雄的半導體等高科技產業同步提升、走向國際。（取自賴瑞隆臉書）

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