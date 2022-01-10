中山大學增設半導體相關2研究所 4月受理報名

中山大學擬設「先進半導體封測研究所」與「精密電子零組件研究所」，今獲教育部審議通過。（中山大學提供）

2022/01/10 18:03

〔記者方志賢／高雄報導〕國立中山大學去年11月申請「國家重點領域研究學院」計畫，擬設「先進半導體封測研究所」與「精密電子零組件研究所」，今獲教育部審議通過。中山大學表示，先進半導體封測研究所預計每年招收80人，精密電子零組件研究所招收40人，預計4月受理報名、5月底考試、6月底放榜，9月新學期開始上課。

「培育國際半導體人才，中山大學責無旁貸！」校長鄭英耀指出，國家重點領域發展的產業人才需求有其時效性與急迫性，在各項產業人力缺口的填補上，必須迅速銜接大學的人才培育機制與研發能量，落實學用合一。

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鄭英耀強調，中山大學積極參與國家政策並善盡大學社會責任，協助重點產業發展所需人才，已結合7家大高雄地區半導體封測、電子零組件等供應鏈企業，共同擬定創新產業人才培育機制。

中山大學副校長黃義佑表示，中山大學「國家重點領域研究學院」由產業與大學共組師資團隊，研擬符合產業發展所需的專業課程與專題技術研究主題，並由合作培育企業挹注部份資金、提供企業實習場域，使學生的專業能力能符合產業發展需求。

黃義佑表示，「國家重點領域研究學院」將採1+2學年制，並由合作企業提供優渥獎助學金，希望招募優質理工相關背景的學生加入重點產業的國家隊。此外，除18學分的專業科目，規劃研究生於碩一至碩三期間完成27學分的企業實習課程，希望降低學用落差問題，善用企業提供的先進設備與儀器，讓學生求學期間沒有經濟負擔且畢業即就業。

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