為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中山大學增設半導體相關2研究所 4月受理報名

    中山大學擬設「先進半導體封測研究所」與「精密電子零組件研究所」，今獲教育部審議通過。（中山大學提供）

    中山大學擬設「先進半導體封測研究所」與「精密電子零組件研究所」，今獲教育部審議通過。（中山大學提供）

    2022/01/10 18:03

    〔記者方志賢／高雄報導〕國立中山大學去年11月申請「國家重點領域研究學院」計畫，擬設「先進半導體封測研究所」與「精密電子零組件研究所」，今獲教育部審議通過。中山大學表示，先進半導體封測研究所預計每年招收80人，精密電子零組件研究所招收40人，預計4月受理報名、5月底考試、6月底放榜，9月新學期開始上課。

    「培育國際半導體人才，中山大學責無旁貸！」校長鄭英耀指出，國家重點領域發展的產業人才需求有其時效性與急迫性，在各項產業人力缺口的填補上，必須迅速銜接大學的人才培育機制與研發能量，落實學用合一。

    鄭英耀強調，中山大學積極參與國家政策並善盡大學社會責任，協助重點產業發展所需人才，已結合7家大高雄地區半導體封測、電子零組件等供應鏈企業，共同擬定創新產業人才培育機制。

    中山大學副校長黃義佑表示，中山大學「國家重點領域研究學院」由產業與大學共組師資團隊，研擬符合產業發展所需的專業課程與專題技術研究主題，並由合作培育企業挹注部份資金、提供企業實習場域，使學生的專業能力能符合產業發展需求。

    黃義佑表示，「國家重點領域研究學院」將採1+2學年制，並由合作企業提供優渥獎助學金，希望招募優質理工相關背景的學生加入重點產業的國家隊。此外，除18學分的專業科目，規劃研究生於碩一至碩三期間完成27學分的企業實習課程，希望降低學用落差問題，善用企業提供的先進設備與儀器，讓學生求學期間沒有經濟負擔且畢業即就業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    第5間國家重點領域學院！ 中山大學將結合業界培育半導體人才
    2022/01/10 17:43

    第5間國家重點領域學院！ 中山大學將結合業界培育半導體人才
    培育創新金融菁英 政大中山獲金援
    2022/01/09 05:30

    培育創新金融菁英 政大中山獲金援

    解析2022投資展望 再享基金投資0手續費
    4大半導體學院同台 SEMI : 人才是台灣半導體競爭力關鍵
    2021/12/30 20:52

    4大半導體學院同台 SEMI : 人才是台灣半導體競爭力關鍵
    4大半導體學院「全面啟動」！國發基金提供約5億運作資金支持
    2021/12/28 16:23

    4大半導體學院「全面啟動」！國發基金提供約5億運作資金支持

    推爆～超過200萬女生都愛這款棉！
    台大重點科技研究學院揭牌 蔡英文：半導體學院一定要成功
    2021/12/24 11:35

    台大重點科技研究學院揭牌 蔡英文：半導體學院一定要成功
    國家重點領域學院遭質疑 教育部：確保學院的公益性及教育性
    2021/04/27 14:09

    國家重點領域學院遭質疑 教育部：確保學院的公益性及教育性
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播