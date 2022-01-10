第5間國家重點領域學院！ 中山大學將結合業界培育半導體人才

教育部今（10日）函告，同意中山大學成立第5間「國家重點領域研究學院」，完整半導體產業鏈人才。（資料照）

2022/01/10 17:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕國內落實《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，日前成功大學、陽明交通大學、台灣大學、清華大學等校的半導體相關創新學院已開幕，第二波申請如火如荼展開，教育部今（10日）函告，同意第5所「國家重點領域研究學院」由中山大學籌設，完整半導體產業鏈人才培育。

教育部長潘文忠日前指出，上述創新條例提供產學鏈結更多機會，鎖定半導體、人工智慧、智慧製造、循環經濟、金融等5大領域，彈性鬆綁人事、組織、財務、採購等法規，強調由國家與企業界共同出資，培育出未來所需的高階科學與技術人才。

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去年11月起再有中山大學、中興大學、政治大學及台灣科技大學等4校申請各類創新學院，歷經2個月審議，教育部今函告中山大學通過其半導體領域相關的國家重點領域研究學院，並設「先進半導體封測研究所」與「精密電子零組件研究所」等，預計年招120名碩士生。

中山大學副校長黃義佑強調，他有業界經歷，明白業界跟學界所需，該學院培育的人才方向是半導體產業鏈中同樣重要的封測與電子零組件，以大高雄地區業者為主，並努力說服7家公司加入，人才培育不用等畢業後進入職場才花時間培訓，碩士生在學第1年完成基礎學分，第2、3年起就可投入各自所選的公司與領域，實際操作產業鏈上各種技術，同時兼具理論及實務專長，畢業後立刻對接我國重點科技產業發展所需人才缺口。

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