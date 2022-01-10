第3劑接種踴躍 高雄國際會議中心明日至週四也設接種站

高雄市除了412家合約醫療院所外，繼鳳山區大東文化藝術中心接種站後，11日至13日也增設鹽埕區的高雄國際會議中心接種站。（衛生局提供）

2022/01/10 17:10

〔記者方志賢／高雄報導〕北部疫情擴大，各地出現第3劑爆打潮，考量民眾接種踴躍，高雄市除了412家合約醫療院所外，繼鳳山區大東文化藝術中心接種站後，11日至13日也增設鹽埕區的高雄國際會議中心接種站。首日原定提供AZ疫苗，但因預約民眾不多，衛生局今下午加開疫苗種類，分別是11日上午打高端疫苗，下午打莫德納疫苗。

衛生局說，民眾踴躍預約打第3劑，其中大東文化藝術中心大型接種站，預約系統每天5000人，未預約民眾，現場也開放近1000人，今天上午總計接種2488人，包含預約接種2057人，未預約431人。

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新增高雄國際會議中心接種站，每天可預約2000人，時間從11日至13日，11日原本提供AZ疫苗，因為預約民眾不到100人，衛生局今下午臨時加開疫苗種類，分別是11日上午8點半至11點半打高端疫苗，下午1點半至4點半打莫德納疫苗。12日則提供莫德納、13日提供BNT。請民眾上網預約。

高市412家合約醫療院所，週一至週日，依各醫療院所疫苗專診時間，接種疫苗包括AZ、莫德納BNT及高端，並依各醫療院所掛號方式。合約醫療院所名單請上高雄市衛生局網站查詢。

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