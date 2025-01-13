全面強化防救災體系 賴清德：2028前再增補3千名消防員

總統賴清德今接見113年「鳳凰獎」楷模得獎人，承諾繼續團結所有力量，全面強化防救災體系。（總統府提供）

2025/01/13 13:10

〔記者陳昀／台北報導〕「119消防節」將至，總統賴清德今接見113年「鳳凰獎」楷模得獎人，感謝消防人員守護國人生命財產，並承諾繼續團結所有力量，全面強化防救災體系，提升消防訓練中心各項設施，精進消防人員專業能力，同時為第一線人員充實裝備器材與汰換救災車輛；另目標在2028年之前再增補3千名消防人員，期盼打造更全方位、更具韌性的防救災體系。

賴清德指出，去年台灣經歷震災、風災和火災，因為有消防人員的努力付出，民眾才能獲得援助、儘早恢復正常生活。每位投身消防領域的夥伴，都是守護國人生命財產和社會安全的重要力量，所有得獎人在崗位上的卓越表現，都讓這股力量更加強大，讓台灣社會和人民更加安全；鳳凰獎楷模雖來自不同縣市、獲獎事蹟也有所不同，但為國家、社會、人民全力以赴、犧牲奉獻的精神都是一樣的。

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賴清德提及，獲獎的中央警察大學教授吳貫遠，從事消防教育、研究和行政工作超過30年，除推動學術與技術國際交流，更在2023年翻譯出版日本權威著作《建築火災安全工學入門》，讓台灣能與國際接軌，提升國家防災能力，吳教授的使命是讓台灣在全球防災研究中占有一席之地，這也是政府和民間共同目標，要讓台灣更進步、更有競爭力，也能為世界做出更多貢獻。

賴清德表示，提升全社會防衛韌性就是我們共同的使命，台灣越安全，世界就越安全，台灣人民也會因此而更安全。當前不論是面對威權主義擴張或是氣候變遷衝擊，以及複合式天然災害挑戰或是平時面對的火災，我們都必須讓社會更具有韌性和能力，因應各種威脅和挑戰。

賴清德指出，台灣一直在進步，去年921地震25週年，當年幫助台灣的許多國家，都派員來台進行災防合作交流，過去台灣受到國際援助，現在台灣有能力，也有經驗，可以幫助其他國家，這不是一蹴可幾，而是多年來許多人共同努力的成果，因此未來要繼續團結所有力量，更要加快腳步，全面強化防救災體系。

賴清德表示，我們要持續提升消防訓練中心各項設施，精進消防人員專業能力；也要為第一線人員充實裝備器材與汰換救災車輛。另外，政府從2019年推動充實消防人力計畫，「5年增補3千人」已在2023年如期達標；去年持續擴大推動這項計畫，從2024年開始到2028年要再增補3千名消防人員，強化消防能量。

總統賴清德今接見113年「鳳凰獎」楷模得獎人，承諾繼續團結所有力量，全面強化防救災體系。（總統府提供）

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