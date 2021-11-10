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    週四清晨下探13度！日夜溫差大 中南部恐逾10度

    明天清晨受輻射冷卻作用影響，是這波東北風最冷的時候，早起出門請注意保暖。（資料照）

    明天清晨受輻射冷卻作用影響，是這波東北風最冷的時候，早起出門請注意保暖。（資料照）

    2021/11/10 22:17

    〔即時新聞／綜合報導〕明天（11日）天氣較乾燥，輻射冷卻作用更明顯，晨間低溫會比今天再降1、2度，中南部日夜溫差可達10度以上，白天溫暖多雲到晴，夜間較冷注意多加件衣服。

    中央氣象局預報，明天水氣偏少，各地大致是多雲到晴，只有東半部有局部短暫雨。受輻射冷卻作用影響，明天清晨會是這波東北季風最冷的時候。

    關於溫度資訊，中部以北及東北部低溫僅13至15度，其他地區約17度，空曠地區再低一些。白天桃園以北及宜蘭、花蓮仍偏涼，高溫約21到23度，其他地方白天較溫暖舒適，高溫約24、25度，中南部可到28度左右。中南部日夜溫差達10度以上，請配合冷暖變化，適時調整衣著。

    氣象局也預測，週五、週六少了輻射冷卻效應，清晨氣溫會回升，不過北、東北及東部仍整天較涼，其他地區早晚也較涼。中層水氣逐漸增多，東半部有局部短暫雨，其中週五基隆北海岸、中部以北山區有局部降雨，至週六降雨範圍擴大到北部平地，南部地區及中部平地維持多雲到晴。

    天氣風險公司表示，明日天氣較乾，週五、週六則轉濕。明天轉乾情況下容易出現輻射冷卻效應，晨間溫度約比今天低1、2度。週五、週六一些水氣通過台灣，降雨機率稍提高，中北部迎風面、山區有雨勢出現，中南部則繼續留意日夜溫差。

    紫外線方面，明天各地均為「中量級」。

    空氣品質方面，據環保署資訊，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，中部近山區達普通等級；北部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    溫度方面，中部以北及東北部低溫約13到15度，其他地方約17度上下，空曠地區會再低一些。白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫約21到23度，其他地方高溫在24、25度以上，中南部可以來到28度左右。中南部日夜溫差在達10度以上，請注意。（圖擷取自中央氣象局）

    溫度方面，中部以北及東北部低溫約13到15度，其他地方約17度上下，空曠地區會再低一些。白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫約21到23度，其他地方高溫在24、25度以上，中南部可以來到28度左右。中南部日夜溫差在達10度以上，請注意。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，各地均為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，各地均為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    空氣品質方面，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，中部近山區達普通等級；北部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

    空氣品質方面，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，中部近山區達普通等級；北部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

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