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    主動出擊！彰化疫苗催打鎖定3大族群 做好防疫護城河

    迎戰春節，彰化縣鎖定三大族群的同住家人進行催打計畫。（彰化衛生局提供）

    迎戰春節，彰化縣鎖定三大族群的同住家人進行催打計畫。（彰化衛生局提供）

    2021/11/10 20:14

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕主動出擊就對了！距離明年春節只剩兩個多月，彰化縣衛生局全力催打疫苗，鎖定「家有長輩或是慢性病患者因故未打疫苗，以及家有入境返鄉者」等三大類的同住家人，只有提高家戶的免疫力，才能打造防疫護城河。

    彰化縣衛生局長葉彥伯表示，國人春節習慣「走春」，隨著疫情趨緩，今年入境返鄉人數將會大增，從今年的確診個案觀察，最大宗的就是「家庭群聚」，因此，必須即刻啟動「催打計畫」，才能趕在春節之前，全面提高家戶防疫力。

    葉彥伯強調，長輩或是慢性患者接種疫苗都是列於優先順位，但仍有不少晚輩因為擔心或是害怕，遲遲不願踏出這一步，但從彰化縣的接種情況分析，家戶對疫苗接種的意願會彼此影響，也就是說，如果這一家有長輩沒有打疫苗，看起來好像是因為考量年紀大的健康狀況，但往往就是同住家人接種比例就是偏低，代表接種疫苗會出現「同住家人彼此的相互影響力」。

    葉彥伯指出，隨著疫情趨緩，家戶之間也開始走動串門子，最大的考驗就是「春節」，尤其是加上入境返鄉的民眾，因此，才會全面啟動「催打計畫」，也就是從「家有長輩或是慢性病患者因故未打疫苗，以及家有入境返鄉者」等三大類同住家人來著手，也就是長輩、慢性病患者不打，但希望同住家人都來打；如果家裡有即將入境返鄉的家人，同住家人更應該完整接種兩劑疫苗。

    葉彥伯表示，千萬不要因為疫情趨緩就鬆懈，尤其病毒就是會尋找防疫漏洞來下手，只有提高疫苗涵蓋率，提高家戶免疫力，才讓大家在春節安心的出遊與走春。

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