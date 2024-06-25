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國民黨立委提修私校退場條例 高教工會批：私校恐淪財團入主禁臠

明道大學將於今年7月底停辦，逾400名學生仍在等待安置。（資料照）

明道大學將於今年7月底停辦，逾400名學生仍在等待安置。（資料照）

2024/06/25 12:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕近日國民黨立委提案修改《私校退場條例》，對私校辦學不佳或財務不良被列專案輔導者，退場前增加「徵求接手公告期1年」。高教工會今批評，修法草案恐將造成「待退私校全面淪為財團入主禁臠」的惡果，呼籲立法院撤回草案，並真正依廣大教職員生權益及高教公共性考量，規劃私校退場法制修法的正確出路。

高教工會認為，待退私校往往是生源不足、財務困難，而導致發生欠薪、受專案輔導之情況，此時其若要「公開徵求接辦者」，模式必然是將讓與多數董事席次為條件，換取挹注財務經費，致無關教育理念但擁有財力及政商勢力之財團企業藉此巧門「入主」私校。後續可能挪校產為己用，甚至圖謀學校退場後有改辦其他事業之巨大利益空間，逼退師生、犧牲教職員生權益。

高教工會認為，修法應優先考慮待退私校師生權益，如「保障學生原校畢業權利」、「學校受預警、專輔階段，教職員生及學者專家公益董事即應過半」、「以私校法申請退場仍應受私校退場條例規範」，或制度化鼓勵「公、私整併」可能，而不在強制待退私校「公開徵求接辦者」。

高教工會說明，現行《私校退場條例》確實仍有待改善之處，如對學生尚未保障其選擇「原校畢業」之權利，以致於仍有在校學生得因學校退場被迫轉學、被迫輟學爭議頻傳；而教職員也因此往往受提前受強制資遣，工作權缺乏合理維護。

高教工會強調，合理的修法是嘗試延長私校停招至停辦之期間，使得更多學生能在修業年限內有機會原校畢業，不會因學校待退而被迫轉學影響受教權益，而教職員面對停辦資遣也有更長的緩衝期間。

另私校若董事會有違規情事而導致受預警、專輔，主管機關就該提前加強介入監督，提高教職員生及學者專家公益董事之比例過半，避免因無心辦學之既有董事會把持權位，反而葬送學校發展生機。

高教工會舉華夏與台科大整併之「公私整併」案為例，華夏學生能原校畢業、華夏教師能有相當期間繼續任教，華夏校產能繼續為台科大辦理教育使用，可謂「三贏」。修法該思考將整併案例普遍化、制度化之修正可能，而非不切實際地期望「接辦者」，反製造財團入主傷害師生等爭議。

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